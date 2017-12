Siti ima sreće? Ne baš... Nekad bio “Fergie time”, sad je Sterlingovo carstvo!

Nemoguće se braniti protiv njih… Četvrtu utakmicu zaredom Građani su pobedili u finišu, i očigledno da to nije slučajnost

Mančester Siti je udario još jednu recku, izjednačio premijerligaški rekord po broju pobeda i u sjajnom raspoloženju dočekuje gradski derbi naredne nedelje u kojem vrlo verovatno može da reši pitanje titule. Jer ako Građani savladaju Mančester Junajted i pobegnu na 11 bodova razlike, zaista je nerealno očekivati da će ih neko stići do kraja sezone…

Ono što posebno govori o dominaciji Gvardioline čete je samopouzdanje sa kojim igraju. Poslednji put nisu pobedili još 28. avgusta, kada su igrali nerešeno sa Evertonom. Tri i po meseca traje teror Građana u svim takmičenjima. Zabeležili su 20 uzastopnih pobeda, 13 u Premijer ligi čime su izjednačili rekord, a na četiri poslednja meča su pokazali snagu karaktera i vere u sebe pošto su do pobeda dolazili golovima u finišu meča, odnosno u poslednjih deset minuta.

Nešto što je bilo karakteristično za najslavnije dane Mančester Junajteda u vreme Aleksa Fergusona. Junajted je tada lomio rivale golovima u finišu, a ta pojava je dobila i nadimak - “Fergie time”, odnosno “Fergijevo vreme”. Junajted je tim golovima lomio rivale i pravio ključne korake ka trofejima. Sada to radi Siti…

“Voleo bih da smo ranije rešili pitanje pobednika, ali to je Premijer liga. Čuo sam za 'Fergie time'. Nisam tada bio deo Premijer lige, ali sam pratio. To pokazuje i naš tim sada. Nikada se ne predajemo. Razumem i ne osuđujem timove koji isključivo žele da se brane. Onda je još teže napasti ih. Čak i takve situacije nam omogućavaju da učimo i napadamo na različite načine. Protiv Hadersfilda je bilo teško, a i Vest Hem je igrao na isti način. Protiv Sautemptona sam mislio da nećemo postići gol, ali sada protiv Vest Hema sam bio ubeđen da ćemo uspeti. Vest Hem nije želeo da igra fudbal, odugovlačio je, tako da je samo trebalo da budemo strpljivi”, kaže Pep Gvardiola.

Neko će reći da imaju sreće, ali više je u pitanju šablon… Rivali uglavnom biraju da se brane i čekaju šansu iz kontri i prekida, a ako ga daju onda igraju klasičan bunker. Ono što imponuje kod Sitija je da Gvardiolini igrači na paniče, ne gube veru u sebe i igraju sa samopouzdanjem kao da su ubeđeni da će sigurno postići gol. Kao Fergusonov Junajted nekada…

Na poslednja četiri meča, Rahim Sterling je doneo pobedu protiv Fajenorda u 88, protiv Sautemptona u 97. i protiv Hadersfilda u 84. minutu meča. David Silva je juče postigao pobedonosni gol u 83. minutu protiv Vest Hema. Sterling je u 97. minutu pogodio i za pobedu u Bornmutu na početku sezone, a pre toga u 82. minutu za bod protiv Evertona.

Mančester Siti je u Premijer ligi ove sezone postigao devet golova posle 81. minuta meča i zahvaljujući njima osvojio devet bodova. Primera radi, Mančester Junajted je postigao 11 golova u istom periodu, ali su oni značili samo dva dodatna boda. Čak pet od tih devet Sitijevih golova je dao Sterling, po jedan Aguero, Sane, Delf i David Silva.

Mnogi bi rekli: Tako se osvaja titula…

