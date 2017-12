Siti opet razbija kasu - Gvardiola u januaru dovodi prvog asistenta Evrope!

Španac naredio početak misije, verovali ili ne - ponovo je reč o beku...

Veličina slova A A A

U Pepa Gvardiolu ušao je neki čudan "bekovski vrag", tako da Španac nikako ne može da prestane da kupuje bekove! Šalu na stranu, menadžer lidera Premijer lige želi po svaku cenu da na zimu angažuje alternativu za povređenog Benjamina Mendija, a izbor je izgleda pao na 24-godišnjeg Nemca Filipa Maksa!

Zaljubljenici u Bundesligu sasvim sigurno znaju o keme se radi, pošto je Maks - pored toga što je sin nekadašnjeg golgetera Šalkea i Minhena 1860, Martina Maksa - izrastao u izvanrednog levog spoljnjeg i Nemci mu predviđaju gotovo izvesno učešće na Mundijalu u Rusiji naredne godine.

Ako Nejmar zarađuje 30.000.000, a Mbape 18.000.000, koliko vredi Kevin de Brujne?

Filip Maks je dosta kasno sazreo. Dok je igrao za Minhen, Bajern i Karlsrue u mlađim selekcijama nije pokazivao je određeni talenat, ali tek u drugom timu Šalkea je eksplodirao. U sadašnji tim - Augzburg došao jer 2015. za nešto više od 3.000.000 evra, a aktuelna sezona mu je daleko najbolja u karijeri. Zvuči neverovatno, ali je fakat: Maks je trenutno najbolji asistent Evrope kao levi bek?! Ovaj momak namestio je čak 10 golova na 18 utakmica od avgusta, od čega devet na 17 susreta u Bundesligi. Tako olimpijskom reprezentazuvcu Nemačke iz 2014. u leđa gledaju Nejmar, De Brujne, Kutinjo, Sane, Kandreva, Perišić, Mesi... Razume se, računajući lige petice.

Sada vam je jasnija Gvardiolina želja?

Mančester Siti već je slao skaute da gledaju Filipa Maksa, a kako je ovaj podizao formu konstatno, oni su bez svake sumnje bivali samo "naduvaniji". Menadžer nemačkog igrača Štefan Rojter nije potvrdio da mu se bilo ko iz Sitija javljao, međutim...

"Ako do mene dođe neka zanimljiva ponuda, uvek sam govorio, možemo da razgovaramo. Ukoliko ima smisla, posao je moguć. Ipak, obeštećenje je nešto što ne zavisi od nas".



Maks ima čvrst ugovor do 2022. i Augzburg će insistirati na velikoj cifri, u to nema sumnje, ali isto tako nema sumnje da Siti može da plati koliko god da Nemci budu tražili. Primera radi, a i radi reda veličina, pre tri godine Augzburg je prodao beka Rahmana Babu u Čelsi za 20.000.000 evra. Momak iz Gane, pritom, nije imao ni približnu statistiku, niti se, a to je veoma važno, radilo o reprezentativcu Nemačke i verovatnom putniku na Mundijal.

Ono što i te kako ide u prilog Pepu Gvardioli i Siti jeste činjenica da Augzburg ove sezone nije igrao Evropu, pa bi Maks bez problema moga da bude registrovan i za Ligu šampiona od proleća. A to nije mala stvar, ako se zna da levi bok trenutno pokriva Fabijan Delf, silom prilika. Čak i kada se Mendi oporavi Građanima će trebati još jedan pravi levi bek, tako da...

Podsećanja radi, ali i "pravdanja" prve rečenice iz teksta: Mančester je samo ove sezone na bekove potrošio pravo bogatstvo. Mendi, Voker i Danilo plaćeni su blizu 150.000.000 evra.

Filipa Maksa, naravno, nije "otkrio" Gvardiola. Englezi javljaju kako sjajnog Nemca na oku imaju i Čelsi, Mančester Junajted, Totenhem. Ipak, teško da će neko od ovih klubova u januaru biti spreman da izdvoji veliki novac za beka. Pa još ne naročito atraktivno ime. To će verovatno biti ključna prednost Manečster Sitija.

(foto: Action Images)