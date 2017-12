PREDSTAVLJAMO - Viktorija Plzenj: Verni sebi i Pavelu Vrbi

Ne novcu

Veličina slova A A A

Bila je to vest koja je izazvala oduševljenje u Češkoj. Njihovi predstavnici u Evropi proteklih sezona su osvojili dovoljno bodova da se popnu do 11. mesta na Uefinoj rang-listi. Češki prvak iz ove sezone automatski će se kvalifikovati za grupnu fazu Lige šampiona. Privilegija koju su očajnički želeli da prigrle praški velikani.

Sparta je ovog leta na pojačanja potrošil 9.900.000 evra što je nezapamćen slučaj u Češkoj. Stigli su Tal Ben Haim, Semih Kaja, Srđan Plavšić, Žorž Manđek, Rio Mavuba, Džonatan Bijabijani, za trenera je postavljen Andrea Stramačoni. Slavija je bila skromnija otvorivši se za 2.370.000 evra, ali se zato dobrano isprsila za plate kakve je morala da da dokazanim evropskim asovima poput Miroslava Štoha, Ruslana Rotana, Halila Altintopa, Tomaša Necida...

MOZZART KVOTE

(2,35) Partizan (3,10) Viktorija Plzenj (3,25)

Viktorija je u miru i tišini posmatrala Pražane kako se gađuju milionima. Iz Zlina je doveden nekadašnji hrvatski omladinski reprezentativac Dijego Živulić, ako ne računamo dvojicu Slovaka tek drugi stranac u Plzenju. Obeštećenje je plaćeno samo za supertalentovanog, ali i u glavu udarenog Aleša Čermaka, momka kojeg se baš Sparta odrekla kad je maja prošle godine sa 1,5 promila alkohola u krvi svojom "škodom oktavijom" doživeo tešku saobraćajnu nesreću. Iz upaljene olupine nesvesnog su ga izvadili spasioci. U Sparti su ga precrtali, u Plzenju dočekali raširenih ruku. Ipak je on jedan od najtalentovanijih čeških fudbalera. Obožavaju takve u Viktoriji. U stvari, u Plzenju samo takvi i igraju. Takvi i oni malo stariji, a već dokazani.

Možda malo preterivanje, ali samo malo. Plzenj važi za "češki Bilbao". Filozofija je odavno uspostavljena: koncentrisati se na domaće fudbalere, strance kupovati samo ako se baš mora i ako prave ozbiljnu razliku. Prošle zime tako je u Plzenj stigao drugi pravi stranac, iskusni Andreas Ivanšic.

Tu su i četiri Slovaka (Matuš Kozačik, Patrik Hrošovski, Marek Bakoš i Marijan Čišovski), a ostatak - reprezentacija Češke u malom. Istina, na poslednjem spisku selektora Karela Jarolima bili su samo najbolji asistent tima Jan Kopic i napadač Mihal Krmenčik, najbolji strelac. Bude tu obično i Tomaš Horava, dok su ostali tu povremeno ili su zbog godina ustupili mesto mlađima kao što je slučaj sa Romanom Hubnikom, Davidom Limberskim ili Milanom Petrželom, koji su godinama bili nosioci nacionalnog tima.

Danijel Kolarž, Lukaš Hejda,Vaclav Pilarž i Radim Reznik, svi oni su imali makar jedan nastup za reprezentaciju Češke. Kolar i mnogo više.

Van Češke, nisu to igrači koje prosečan fudbalski fanatik zamišlja u svom timu. Ali individualni kvalitet nikad i nije bio glavna karakteristika Viktorije. Ko je pratio Vojvodinu u kvalifikacijama za Ligu Evropa u sezoni 2015/2016, a to je ono leto kada su Novosađani preslišali i Sampdoriju, mogao je to da vidi na delu. Kad Viktorija nekog uhvati u mašinu - teško mu se piše. Nema tu neke posebne čarolije u igri. Samo uporno ponavljanje onoga što se na treninzima besomučno ponavlja. Industrijski fudbal. Doveden do savršenstva doduše, barem ako uzmemo u obzir individualne limite Viktorijinih igrača.

Šta to znači za Partizan? Potpisnik ovih redova je uživo gledao obe te utakmice sa Vojvodinom. Izgledalo je otprilike ovako: istom akcijom se napadaju bekovi. Besomučno. Sve dok ne prođe. Ako treba 20 puta ćete gledati preslikanu akciju. Budite uvereni da je uvežbavana do tančina. Jednom ćeš je zaustaviti, drugi put, treći put... Ali fudbal je igra grešaka. Da nema grešaka ne bi bilo ni golova. I strpljivo će kidisati Česi, radeći ono što najbolje znaju, kljucajući vas poput nekakvog detlića, sve dok ne probiju rupu. A kada je probiju udaraće još jače. Na isto mesto. Sve dok rupa ne postane toliko velika da kroz nju može da prođe i kamion. Protiv Vojvodine - 3:0 u Plzenju, pa 2:0 u Novom Sadu. Ekipa Vojvodine koja je na kontre urnisala Sampdoriju, doduše fizički nespremnu, protiv Viktorije se nije pitala ni za šta. Može o tome saigračima iz Partizana da posvedoči Ognjen Ožegović, bio je član te Vošine ekipe koja je nastradala.

Prekidi takođe. Verovatno na desetine utreniranih kombinacija biće spremno za crno-bele. Neke će biti najčudnije koje ste videli. Protiv Voše štoperi su bili na ivici kaznenog prostora, leđima okrenuti golu. Onda bi se okrenuli i u cik-cak kretnjama zbunjivali čuvare. Nemajte dilemu, svaka je lopta išla tačno tamo gde je trebalo. Svaki korner, svaki slobodan udarac bio je ozbiljna pretnja po Novosađane.

Trener se doduše promenio, ali tadašnji šef Karel Krejči u stvari je diplomac sadašnjeg. Pavel Vrba je živa legenda Viktorija. Čovek koji je stvorio ovaj tim, postavio sistem. Vrba je u Plzenju nešto nalik onome što je svojevremeno Johan Krojf predstavljao u Barseloni.

Ovo mu je drugi mandat u Plzenju. Prvi je trajao od 2008. od 2013. Kad je odlazio, samo zbog poziva da preuzme reprezentaciju, navijači su ga ispratili velikom parolom: "Upamti da ovo nije bilo bačeno vreme". Plzenjov odgovor na Stramačonija u Sparti bio je neuporedivo bolji. Jesenji deo sezone Viktorija je završila sa 14 bodova prednosti nad aktuelnim šampionom Slavijom. Identičan učinak kao onaj koji trenutno u Premijer ligi ima Mančester Siti. Na 16 utakmica 15 pobeda i remi, 34 data gola i samo pet lopti u mreži golmana Kozačika, inače najbolje ocenjenog igrača Plzenja.

U napadu briljira Krmenčik, koji je pre samo pet godina bio višak na pozajmici u drugoligašu Banjik Sokolovu, a danas je prema procenama najskuplji igrač češkog prvenstva sa projektovanom cenom od oko 6.000.000 evra. Sa 11 golova prvi je strelac prvenstva, u Ligi Evrope je pogodio još tri puta. Nedavno je produžio ugovor do 2021. godine, ima silne ponude da ode već u januaru, ali želi da opstane i osvoji titulu sa Plzenjom.

I hoće. Jer niko nikad u Češkoj nije na polusezoni imao više od deset bodova prednosti nad najbližim rivalom. Plzenjovih 14 neće se istopiti tako lako.

Koliko se u Plzenju sistematski radi pokazuje i to da je klub već doveo Krmenčikovog naslednika. Tačnije, samo se čeka da se ozvaniči dolaza Tomaša Horija iz Sigme Olomuc. Platiće ga Viktorija 800.000 evra, a zauzvrat će dobiti 199 centimetara visokog golgetera. S tim da se od njega ne očekuje da već na proleće bude pri Vrbin izbor.

Igrače Viktorija sa oprobanim snagama. Kao što je recimo Danijel Kolarž, koji je odigrao već 300 utakmica u prvenstvu. Igraće kao što uvek i igraju. Jer samo tako znaju. U toj sezoni kada su urnisali Vojvodinu Plzenj je kvalifikacije za Ligu šampiona završio već na prvom koraku, pošto ga je iznenadio Makabi iz Tel Aviva. Češki novinari su nam tada govorili da ekipa ume da se zbuni kad prva primi gol. Doduše, šta su sve promašili protiv Makabija teško je i opisati. A ni Makabi nije bilo ko. Plzenj jednostavno nije sklon autodestrukciji. Otkako su se pojavili na velikoj evropskoj sceni izborivši istorijski nastup u Ligi šampiona u sezoni 2011/2012 retko su razočaravali navijače. I tada, a i sezonu kasnije su kao trećeplasirani u grupi prezimljavali u Evropi, doduše, takmičenje nastavljali u Ligi Evrope. U sezoni 2012/2013 izbacili su i Napoli, godinu kasnije Šahtjor. Samo su u sezoni 2014/2015 ispali već na prvom kvalifikacionom koraku. Šokirao ih je Petrolul. Svake sledeće sezone igrali su grupnu fazu Lige Evrope. Sada napravili i korak dalje.

Uostalom, sada je tu ponovo Pavel Vrba. A sa njim na klupi Plzenj je navikao da pomera granice.

(FOTO: Action Images)