Skinite mu oreol potpunog promašaja - Otamendi je opravdao uložene milione (VIDEO)

Argentinac odigrao spektakularno u dosadašnjem delu sezone i jedan je od najaslužnijih za fantastične rezultate lidera Premijer lige

Pravi kvalitet pre ili kasnije izađe na videlo i izbije na površinu, ali velike i ambiciozne sredine nemaju previše vremena za čekanje i pravdanje konstantnih grešaka. Ipak, u Mančesteru su imali dovoljno, možda i previše strpljenja za Nikolasa Otamendija, igrača koji je istrošio sve kredite u protekle dve sezone i iznad glave zasluženo dobio oreol potpunog promašaja. Ipak, na kraju se ispostavilo da je Argentincu samo bio neophodan duži perod adaptacije i privikavanja na uslove u engleskom fudbalu, pošto u ovoj sezoni igra na spektakularan način.

Učestale greške su gotovo iskorenjenje, a kao nagrada za to stiglo je samopouzdanje, koje je iz nedelje u nedelju postajalo sve jače i imalo je ogroman uticaj, ne samo na defanzivne zadatke, već i na fantastičan učinak u ofanzivi. Igrač od čije je prodaje Valensija na leto 2015. godine inkasirala 45.000.000 evra u dosadašnjem toku sezone postigao je pet golova i u ovom trenutku je na vrhu liste najboljih dodavača Premijer lige.

Jasno je da je neverovatni Đozep Gvardiola u stanju da svakog igrača uvede u svoj sistem poseda lopte i kratkih dodavanja, ali kada jedan defanzivac ima gotovo 250 pasova više Kevina de Brujnea i Davida Silve, onda se takve stvari ne mogu smatrati slučajnošću.

Jednostavno, to je bila potvdra da je Gvardiola te 2015. godine pogodio sa pojačanjem, pa 45.000.000 evra u ovom trenutku ne deluju kao toliko ozbiljan novac.

„Bez Nika (Nikolas Otamendi, prim.aut.) ne bi bilo moguće da uradimo ono što smo uradili u dosadašnjem toku sezone. Svi su govorili o igračima kao što su Sterling, De Brujne, Augero… Oni to zaslužuju, ali ako mogu da skrenem pažnju prema jednom igraču koji zaslužuje poštovanje, onda je to Otamendi. On je neverovatan, jedan od najboljih takmičara koje sam ikada video u svom životu. Ne bih mogao da zamislim situaciju u kojoj na tabli moram da sastavim tim bez njegovog imena. To bi bilo nemoguće“, rekao je Gvardiola.

Otamendi je definitivno postao neko od koga kreće svaki napad Građana. Ostvario je 1.734 uspešna dodavanja po čemu je najuspešniji u Premijer ligi, dok je po broju postignutih golova (četiri) u elitnom takmičenju engleskog fudbala na drugom mestu kada su u pitanju defanzivci, odmah iza Markosa Alonsa. Ipak, daleko je ispred svih ostalih štopera Premijer lige.

Ono što je takođe više nego izvesno, ova godina se neće završiti samo na hvalospevima, već će uprava Građana odličnog defanzivca nagraditi novim bogatim ugovorom. Stari mu ističe na leto 2020. godine i ovo je idealan trenutak da se dodatno utiče na Otamendijevo raspoloženje.

