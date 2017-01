Skrivio je penal, ali to nije bilo sve... Pogba divljačkim zahvatom oborio Hendersona (VIDEO)

Polu Pogbi kao da nije bilo dovoljno što je u velikom derbiju sa Liverpulom napravio jednu veliku glupost i Redsima poklonio jedananesterac posle neshvatljivog igranja rukom. Najplaćeniji fudbaler planete ne samo da nema svoj dan na Old Trafordu, već izgleda kao da je ustao na levu nogu.

Nedugo pošto je Liverpul častio penalom francuski vezista našao se u novoj situaciji koja je izazvala pravu lavinu komentara. Naime, tokom jednog kornera Mančester junajteda Pogba se našao u duelu sa Džordanom Hendersonom, koga je divljačkim potezom oborio na zemlju. U stilu MMA boraca. A reklo bi se da ga je uhvatio ozbiljan napad besa, valjda u nemogućnosti da izađe kao pobednik iz duela sa kapitenom Liverpula. I, što je najvažnije od svega, ponovo nije dobio ni žuti karton! Baš kao ni kod penala koji je skrivio.

Paul Pogba got away with this pic.twitter.com/qYfozQ4PGu