Slagalica Vladana Milojevića za BATE: Dva sistema, najmanje četiri kombinacije i tri škole mišljenja

Ako ostane dosledan formaciji 3-4-1-2, uigravanoj protiv Borca i Rada, Zvezdin trener će biti primoran da na klupu preseli nekog od junaka prethodnih velikih mečeva

Teško je bilo ući u njegovu glavu i ranije, znao je i u početnim danima na Marakani, kada se lomilo, da napravi ozbiljan trenerski manevar i profitira. Kao kada je pred revanš sa Krasnodarom vratio nekoliko korak unazad Kangu, Srnića postavio da glumi "plejmejkera" i kompnezovao odsustvo Branka Jovičića i Damijana Le Taleka.

Posle je u utakmicama visokog rizika forsirao netaknnut tim, sa netaknutim sistemom, ali i u tim danima slave trener Crvene zvezde kao da je počeo da razmišlja o B varijanti. Neko će reći da je samoubistvo menjati formaciju u najvažnijem meču sezone kada je ulog evropskog proleće, ali... Kada se povede reč o tome da je srpski vicešampion u poslednjih 180 minuta takmičarskog fudbala igrao u sistemu 3-4-3 ne postoje dve standardne škole mišljenja. Nego tri.

Prva škola mišljenja: da jednostavno Vladan Milojević blefira i stavlja povez na oči stručnom štabu BATE Borisova koji jednostavno ne zna šta može u četvrtak veče da očekuje. Da li Zvezdu sa četvoricom pozadi, ili ovu novu sa trojicom centralnih defanzivaca od kojih je jedan Filip Stojković? I ko bi mogao da bude isturena trojka, jer je Nemanja Radonjić sedeo na klupi protiv Rada, a Slavoljub Srnić se nije skidao?

Druga škola mišljenja: da je jednostavno uvideo da u toj formaciji, koju je forsirao i bivši selektor Slavoljub Muslin, može nešto ozbiljno da uradi u Belorusiji. Odnnosno da može da napravi više problema večitom šampionu te zemlje..

Treća škola mišljenja: da je Vladan Milojević promenom formacije prosto naterao igrače da zadrže visok nivo forme, pošto rotacije u sistemu zahtevaju maksimalnu koncentraciju i igranjem mozgom.

Međutim, kada se podvuče crta jasno je da će pre duela u Borisovu ovdašnju javnost, a i skaute BATE-a zaboleti glava. Jer promenom sistema igre Milojević je dobrano uspeo da razigra još nekoliko igrača i da ih koristi na atipičnim mestima.

"Neka naš sistem za sada ostane tajna, mogu samo reći da ovo nije psihološka igra. Želim da igrači Crvene zvezde dođu do moje filozofije igre kroz različite načine i sisteme", diplomatski je odgovorio Vladan Milojević na pitanje o promeni sistema u Čačku i protiv Rada.

Na prvi pogled u oči upada pojavljivanje Filipa Stojkovića na poziciji desnog štopera, ali ako Milojević i u Belorusiji bude izveo tim sa trojicom pozadi to će znači samo jedno: da će neko od protagonista ovogodišnjih pobeda biti na klupi. Jer ne treba zaboraviti da se protiv Rada nije skidao reprezentativac Nenad Krstičić. On je (naravno ako bude zdrav) zacementiran u startnoj postavi kao partner Mičelu Donaladu. To će značiti da bi Gelor Kanga mogao da bude prekomandovan na poziciju koju je u poslednjih 90 minuta pokrivao Nemanja Milić.

U tom sistemu, sa Boaćijem kao sigurnim starterom, Milojević bi morao da bira između Radonjića, Srnića i Aleksandra Pešića. Naravno, ozbiljoj šansi može da se nada i Nemanja Milić, posebno što bi njegova fizika mogla da dođe do izražaja u duelu sa fizički dominantnim igračima BATE.

Slatke Milojevićeve muke, posebno što svaki od igrača ima argumente. Brzina Nemanje Radonjića je nešto što je trener Crvene zvezde u dosadašnjim evropskim utakmicama koristio kao ozbiljno - možda i najjače oružje. Dobra stvar za Radonjića je podatak da će BATE morati da krene jako i da će mu to ostaviti mnogo brisanog prostora.

Sa druge strane, postoji ono nepisano fudbalsko pravilo da napadača morate da ispoštujete u trenucima kada ga sluša lopta. Baš takav je slučaj sa Aleksandrom Pešićem koji je na poslednje tri utakmice postigao sedam golova i upisao tri asistencije. Pokazao je da može da igra u tandemu sa Boaćijem i da je spreman da se liši lične statistike zarad timskog dobra. Baš ono što Milojević voli.

Posle nekoliko promašaja u Čačku trener Crvene zvezde Vladan Milojević odlučio je da odmori Srnića. Ništa neuobičajeno, ali bilo bi neuobičajeno da se Milojević "odrekne" Srnića u kontinuitetu. Posebno, jer je u dosadašnjem delu sezone bio specijalac. Menjao je pozicije i na Emirejtsu, ponašao se kao vredni mrav i radio ozbiljan prljav posao... Na sve to kao potencijalno iznenađenje figurira i Milić.

Kako bilo Vladan Milojević ima minimum četiri kombinacije sa kojima može na Beloruse. Pitaće se u četvrtak i fudbaleri BATE-a, ali je činjenica da Crvena zvezda u dobrom momentu odlazi na jedan od najvažnijih mečeva u sezoni....Lišen povreda i suspenzija sa ispobanim sistemom, Milojević ima privilegiju da bira.

Sad mu ostaje najteži deo posla - da pravilno izabere.

