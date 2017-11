Slatka muka Vladana Milojevića – Aleksandar Pešić! (VIDEO)

Kada se podvuče crta, prebroje golovi, asistencije i timski rad, jasno je da je rođeni Nišlija zaslužio šansu od starta u jednom velikom meču, ali... Pešić kao da je zaglavljen između pobedničkog sistema i neprikosnovenog Boaćija

Obrni, okreni – Ranko Stojić je bio u pravu! Kada su sredinom leta generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić i Stefan Pantović činili diplomatske napore da u klub dovedu Aleksandra Pešića, bilo je onih koji su nevoljno odmahivali rukom. Čak bili sigurni da srpski vicešampion u slučaju nekadašnjeg člana Tuluza i Atalante ne sme da se prostre baš koliko je dugačak.

Uslovi su bili jasni: francuski klub je bio spreman da se odrekne rođenog Nišlije za 750.000 evra. Nikakvi procenti, nikakve pozajmice, samo - keš. Astronomska suma za srpske uslove, toliko velika da ga je učinila najskupljim napadačem Crvene zvezde još od Darka Kovačevića. U celoj toj priči nije bila zanemarljiva stavka da je Pešić u prethodne dve sezone postigao samo osam golova, da nije bio standardan u Tuluzu i Atalanti.

Skupu investiciju Zvezdan Terzić je pravdao rečima da takav igrač vredi ulaganja tolikog novca, ali je glas Ranka Stojića donekle umirio zvezdašku javnost. Bez obzira što je nekadašnji vrsni golman, a danas uticajni menadžer oduvek bio čovek bliži Partizanu.

Jeste sve to izgledalo po onoj narodnoj „da svaki Ciga svoga konja hvali”, ali čovek koji vodi računa o karijeri Zvezdinog napadača bio je siguran da će se Aleksandar Pešić rehabilitovati na Marakani. I ne samo to, kao njegov glavni kvalitet apostrofirao je timski rad i potrebu izrazitog golgetera da razigrava saigrače.

„Od Aleksandra Pešića možete da očekujete golove, ali budite sigurni da ćete videti i asistencije. Mnogo asistencija. On je napredovao u Italiji i Francuskoj, po prirodi nije egoista. Voli da razigrava saigrače, ubeđen sam da može da igra i u tandemu s Boaćijem. Školovan je i naučen da radi za ekipu”, rekao je u julu Ranko Stojić.

Ne može se reći da je bivši član Jagodine opravdao poslednji uloženi cent, ali može se reći da je na dobrom putu da to uradi. Njegovo svedočanstvo je 17 ovosezonskih golova, čak 11 asistencija i ta potreba da stalno, ali stalno radi za ekipu.

Jak učinak napravio je od Aleksandra Pešića ozbiljnog aduta Vladana Milojevića, ali istovremeno i najveću slatku muku za Zvezdinog šefa stručnog štaba. Postoji ono nepisano pravilo da svakog napadača treba ispoštovati u trenucima kada ga hoće gol, a lopta juri u suparničkom šesnaestercu kao da na sebi ima najsavremenije magnete.

Da se vodi tom logikom, Vladan Milojević bi odavno rođenog Nišliju promovisao u startera u jednom od mečeva koji život znače. Samo što fudbal nije teorija, pa se tako Aleksandar Pešić nalazi zaglavljen između trenerskog sistema koji daje rezultate, Ričmonda Boaćija i Zvezdinih jakih krilnih karika kakve u evropskim mečevima mogu da budu Nemanja Milić i Slavoljub Srnić (o povređenom Radonjiću da i ne govorimo).

Da odmah skratimo: Aleksandru Pešiću ta uloga prija. Nametnuo se kao specijalac za domaće utakmice gde bilduje statistiku i poput košarkaških plejmejkera razigrava kompletnu ofanzivnu liniju. U Evropi je bio džoker. S tom ulogom je srastao još u Krasnodaru kada je sačuvao Zvezdi glavu na ramenima, potom je konstantno dobijao šansu s klupe. I uvek se oko njega dešavalo nešto.

Prosto, Pešić je prepoznao je da je Ričmond Boaći u ovom trenutku neprikosnovena prva opcija u napadu, a da on mora nekako da se „uglavi” i traži minute. Odbacio je sujetu i glad tako svojestvenu za golgetere. A to je ozbiljan kvalitet, ili ozbiljan poduhvat Vladana Milojevića. Zvezdin trener učinio je da se Pešić oseća važnim, koliko Ričmond Boaći i Gelor Kanga.

Kada se podvuče crta, jasno je da je Pešić zaslužio da dobije šansu u jednoj velikoj utakmici. I tačka.

Bila bi to idealna prilika da oproba svoje limite i golom, primera radi, protiv Kelna pokaže da njegova sposobnost napadačkog umeća nije oivičena samo timovima iz Superlige. Bio bi to veliki pritisak, ali i poligon za demonstraciju igračke zrelosti, potvrde da ga u Nišu još u tinejdžerskim danima nisu uzalud nazivali novim primerkom iz kolekcije južnjačkih bisera.

Uostalom, Pešić nije zaslužio šansu samo zbog broja postignutih golova i asistencija. Pokazao je mnogo puta ove sezone (i protiv Radnika) kako se školski umara suparnički defanzivni red. Izvlačio se na krilo, dolazio po loptu kao da je plejmejker, stalno pokušavao ubitčanim pasom da reši situaciju.

Samo kako bi to izgledalo protiv Kelna, ne zna verovatno ni trener Crvene zvezde Vladan Milojević. Pod pretpostavkom da će se odlučiti za standardnu formaciju (4-2-3-1), Pešiću bi bila namenjena uloga na levom krilu. Nije to njegovo prirodno okruženje, što se videlo u avgustovskom derbiju, ali s druge strane medalja stoji jasan natpis: visoki Nišlija može ozbiljno dobro da sarađuje s Ričmondom Boaćijem i da jedan drugog međusobno čine ubojitijim.

I zbog ovakvih stvari, koliko god bile slatke, teško će biti u sopstvenoj koži Vladanu Milojeviću u narednih nekoliko dana. Do Kelna je ostalo malo, isto kao i do derbija. Prvi strelac Superlige je pokazao da i s klupe može da bude jak adut, a od januara...

Pa to se već redosled poteza zna: ako ode Boaći, devetka ide na leđa Aleksandru Pešiću, dok će Joveljić biti podrška.

