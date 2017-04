Slaviša Jokanović je specijalista za Čempionšip! Fulam u plej-ofu za Premijer ligu!

Uprkos remiju sa Brentfordom, Lidsov nerešeni ishod sa Noričem overio je londonskom klubu učešće u doigravanju, s obzirom da nekadašnjeg polufinalistu Lige šampiona puka teorija drži u životu...

Prepuni Krejven Kotidž slavi - Fulam je u plej-ofu za Premijer ligu! A Slaviša Jokanović je i definitivno postao majstor, specijalista da timovima iz nižeg ranga takmičenja posle godina tavorenja vrati nadu u bolje sutra.

Još nije zvanično, doduše, ali fudbalere Lidsa posle remija sa Noričom praktično ni teorija ne drži u igri. Jer, nekadašnjem polufinalisti Lige šampiona potrebno je da savlada Vigan kao gost sa bar 13 golova razlike i to u slučaju ako Fulam u poslednjem kolu doživi minimalni poraz. Jer, londonski klub trenutno ima daleko bolju gol razliku (+27) od Lidsa (+14), pa je tako Fulam praktično već kolo pre kraja overio plasman u Premijer ligu.

Mogao je Fulam pobedom definitivno da već sada i definitivno overi kartu za doigravanje, a posle remija sa Brentfordom (1:1) moraće da se sačeka da se spusti zavesa na ligaški deo sezone kako bi se zvanično odredili učesnici dodatne faze.

Fulam će posle osvojenog jednog boda, ali i trijumfa Šefild Venzdeja na gostovanju Ipsviču narednu rundu dočekati kao šestoplasirani tim Čempionšipa. Jer, čak i da savlada baš Šefild Venzdej u poslednjem kolu, Fulam sada po četiri boda manje od Hadersfilda i popularnih Sova.

S obzirom i da je Reding bio bolji od Vigana, takođe minimalnim rezultatom, te da je Birmingem nadigrao Hadersfild sa 2:0 za sve izvesniji spas sezone, to znači da se do poslednjeg sudijskog zvižduka u ligaškom delu neće znati protiv koga će Fulam igrati u polufinalu plej-ofa.

Fulam je do vođstva stigao već u 8. minutu i to preko najboljeg strelca i igrača - Toma Karnija. I to nakon dobre asistencije Rajana Sesenjona. Ipak, Karni je u poslednjim sekundama prvog poluvremena uspeo da promaši jedanaesterac, čime je omogućio Brentfordu da uzme bar jedan bod. I to pošto je Nikolas Jenaris zatresao mrežu Markusa Betinelija.

Bio je to, verovali ili ne, deveti neiskorišćeni šut sa kreča za Fulam u celoj sezoni. Ujedno, Fulam je prekinuo seriju od četiri uzastopne pobede u Ligi.

Davljenici uzvaraćaju udarac!

Blekburn Roversi očigledno su se razbudili i rešili da u finišu sezone izbore opstanak u Čempionšipu, pošto su i u četvrtoj utakmici zaredom ostali neporaženi. I pritom upisali dve pobede! Blekburn je na svom terenu bio bolji od Aston Vile s 1:0, a jedini gol na meču delo je Denija Grejema u uvodnoj fazi drugog poluvremena. To znači da Blekburn sada ima isti broj bodova kao i Notingem Forest (po 48), pošto su Šumari doživeli novi poraz - i to od KPR kao gost, u duelu davljenika.

Ovim trijumfom KPR je overio opstanak u Čempionšipu. Birmingem je u odličnoj situaciji, jer ima dva boda više od Notingema i Blekburna, a u poslednjem kolu lomiće se upravo između ova dva tima.

ČEMPIONŠIP - 45. KOLO

Petak:

Kardif - Njukasl 0:2 (0:0)

/Atsu 55, Hejden 65/

Subota:

Barnsli - Barton 1:1 (1:0)

/Monkur 38 - Varni 52/

Birmingem - Hadersfild 2:0 (1:0)

/Graunds 41, Gardner 76 penal/

Blekburn - Aston Vila 1:0 (0:0)

/Grejem 54/

Derbi - Vulverhempton 3:1 (2:1)

/Nadžent 12, Džonson 29, Brajzon 57 - Maršal 45+1/

Fulam - Brentford 1:1 (1:1)

/Karni 8 - Jenaris 34/

Ipsvič - Šefild Venzdej 0:1 (0:0)

/Li 77/

Lids - Norič 3:3 (1:3)

/Vud 45+1, Bartli 49, Ernandez 79 - Nejsmit 28, Oliveira 34, 45/

Preston - Roteram 1:1 (1:1)

/Mej 41 - Smolvud 9/

KPR - Notingem Forest 2:0 (0:0)

/Vašington 49, Linč 60/

Reding - Vigan 1:0 (1:0)

/Kermorgant 6/

18.30: Brajton - Bristol

