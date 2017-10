Šoumen Matijas Lesor: Impresioniran sam, želim ovako stalno!

"Posle Budućnosti i Žalgirisa morali smo nešto da pružimo navijačima. Zato je ova pobeda tako važna", kaže francuski centar

Posle dva uzastopna poraza na jednu loptu bilo je onih koji su počeli da sumnjaju u kvalitet ovosezonske generacije Crvene zvezde, verujući da je nemoguće pokazati ni deo onoga što su prethodne generacije znale. Zrno sumnje je postojalo, ali meč protiv Barselone trebalo bi da zatre svaki promil dvoumljenja - ova Crvena zvezda ima, zna i može mnogo!

Kada vam u goste dođe tim sa ozbiljnom napadačkom silom, a vi joj na kraju ubacite 90 poena, to mora da znači nešto. Kako je i sam trener Dušan Alimpijević poručio, svaki mali detalj za njega je velika stvar. A njegova vojska je prošle noći pokazala ogromno srce, želju, pobednički karakter i da ne nosi uzalud crveno-belu opremu.

Jedan od onih koji su bili zaduženi da nivo energije nijednog trenutka ne padne na prosečne vrednosti bio je, naravno, strašni Matijas Lesor. Francuski centar ponovo je ostavljao bez daha navijače svojim monstruoznim zakucavanjima, a sinoć je imao prvu šansu da zaigra u paklenoj atmosferi beogradskog hrama košarke. Kaže - želi tako svaki put.

"Impresioniran sam! Navijači su bili mnogo glasni. Atmosfera je bila luda, a to sam i očekivao od ove dvorane. Svi su mi pričali o tome, kada sam potpisivao ugovor stalno su mi pričali koliko su navijači ludi i kako je atmosfera odlična. Zadivili su me i jedva sam čekao da to osetim na svojoj koži", kaže energični Lesor.

Žalgiris i Budućnost su uspeli da se izvuku, ali Barselona - ne! Niti su košarkaši Crvene zvezde planirali da katalonskom gigantu dozvole tako nešto. Kao ni da se unapred predaju.

"Vrlo bitna i dobra pobeda za nas. Uspeli smo da se vratimo u život posle dva vezana poraza, posebno onog protiv Budućnosti pred našim navijačima. Hteli smo nešto da im pružimo posle tog poraza. Presrećni smo što smo u tome uspeli".

Nakon pet vezanih trijumfa, Barselona je u Beograd stigla sa željom da se Zvezdi revanšira za prošlosezonski poraz. Ima Barselona dobru napadačku mašineriju, ali crveno-beli su imali jače oružje.

"Da nismo verovali da možemo da pobedimo, ne bismo ni izlazili na teren. Svi u timu su verovali da možemo da napravimo nešto, da možemo da verujemo. Videlo se da i navijači veruju u nas. Znali smo da možemo, zato smo i pobedili. Ali, ne treba da se zanosimo. Ovo je samo jedna utakmica, moramo da budemo fokusirani".

Iako iz njega izbija atomska energija na terenu, u razgovoru sa novinarima Lesor je bio čvrsto nogama na zemlji. Veruje da je ova pobeda plod velikog rada, ali da svi moraju da je zaborave što pre, jer Zvezdu čeka veliki posao u nastavku sezone.

"Gledajte, ne smemo da pravimo dugoročne planove, već da idemo utakmicu po utakmicu. Nećemo nikog da uzmemo zdravo za gotovo, niti da pomišljamo da smo na vrhu posle samo jedne pobede. Moramo da održavamo nivo koncentracije na visokom nivou, da posle sledeće utakmice mislimo samo na onu narednu i tako dalje", kaže Lesor i dodaje:

"Sada razmišljamo samo o Cedeviti, to je utakmica koju želimo sledeće da dobijemo. Bićemo srećni zbog pobede nad Barselonom dok ne uđemo u autobus i krenemo za Zagreb, onda krećemo da razmišljamo samo o narednom rivalu".

(FOTO: Star Sport)