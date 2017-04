Spajićev rolerkoster poslednjeg dana prelaznog roka: U jedan smo pregovarali, u tri sam bio u avionu

Kako to izgleda kada se transfer završava u minut do 12...

Samo nekoliko utakmica je bilo potrebno Urošu Spajiću da pokaže da Anderlehtu koliko dobar su potez Belgijanci napravili kada su ga iznenada doveli prošlog čleta.

Danima je Anderleht preovarao oko transfera Nikolasa Lombertsa iz Zenita i nadao se dolasku štopera belgijske reprezentacije, a kada se to izjalovila ostali su u teškoj situaciji da poslednjeg dana prelaznog roka nađu rezervnu varijantu.

Poučeni dobrim isustvima sa srpskim igračima, Belgijanci su poslednjeg dana prelaznog roka obavili brze pregovore sa Spajićem koji je isto tako nestrpljivo čekao da napusti Tuluz u kojem nije bio baš u najboljoj situaciji.

Sve se odirgalo munjevito poslednjeg dana prelaznog roka, otkrio je Spajić u razgovoru za belgijske medije.

„Planirao sam transfer u Nemačku ili Španiju, a onda sam primio telefonski poziv od moje menadžerske agencije. Zamolili su me da sačekam pre nego što napravim definitivan izbor jer se u međuvremenu javio Anderleht. Negde oko 13.00 časova me je pozvao Anderlehtov direktor Herman van Holsbek i sve smo brzo dogovorili. Potom sam zamolio Tuluzovog predsednika da bude malo popustljiviji u pregovorima sa Anderlehtom. Deset minuta kasnije sam dobio obaveštenje da me u 15.00 časova čeka pripremljen privatni avion za Brisel. Na brzinu sam otišao do kuće da se spakujem i pre nego što sam shvatio šta se dešava, bio sam u avionu za Brisel“, priseća se Spajić.

Iako se sve odigralo iznenada, srpski defanzivac nije mnogo bio zabirnut oko konačnog izbora...

„Nisam mnogo razmišljao dok sam bio u avionu. Znao sam da Anderleht po kvalitetu nije ispod Tuluza. Za sve ostalo sam se oslonio na ono što mi je Ivan Obradović rekao o klubu preko telefona. Ponekad je dobro da samo zatvoriš oči i kreneš u novu avanturu. Iako je Anderleht tražio levonogog štopera, to na kraju nije bilo presudno“.

U Anderlehtu je opet pronašao formu, bori se za trofeje, vratio se na spisak reprezentacije, a sa belgijskim klubom je dogurao i do četvrtfinala Lige Evrope.

„Činjenica je da se Anderleht svake sezone bori za trofeje. Ali na to sam navikao u Crvenoj zvezdi od malih nogu. Tamo sam stekao mentalitet pobednika koji se malo izgubio u Tuluzu koji je divan i stabilan klub ali je limitiran što se tiče ambicija. U Anderlehtu sam opet našao one stvari na koje sam navikao u Beogradu: Tenzija, pritisak pred velike utakmice, borba za trofeje... Svakako da je to stresnije, ali mi pomaže da s osmehom izađem na teren“.

Posle nekoliko utakmica se ustalio u poslednjoj liniji Kraljevskog kluba Belgije, u tandemu sa Karom Mbođom koji je zimus bio na pragu velikog transfera u Lester.

„Moram da istaknem da sam se Karom vrlo brzo ukopčao. Sada smo kao braća. Pričamo mnogo na terenu i umemo da predvidimo poteze jedan drugome. Kada ulazim u duel, 100 odsto sam siguran da mi on čuva leđa. I obrnuto“.

Zadovoljan je Spajić, ali zadovoljan je i Anderleht. Briselski klub je otkupio njegov ugovor od Tuluza i parafirali su saradnju do 2021. godine.

„Sada sam presrećan što sam potpisao dugoročni ugovor sa Anderlehtom. Ovo je veliki korak u mojoj karijeri“.

(FOTO: Action images)