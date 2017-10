Špansko-francuski rat: PSŽ vara, izbacite ih iz Lige šampiona

I Siti na udaru

Veličina slova A A A

Uefa se ponadala da će uvođenjem finansijskog fer pleja uspostaviti neka pravila u svetu fudbala, ispostavilo se da je time samo odvojila velike od siromašnih i dozvolila samo “bezobrazno bogatima” da pokušaju da kupe plemićko poreklo. Stara evropska aristokratija se pobunila. Ne dopadaju im se maniri “skorojevića” iz Pari Sen Žermea i Mančester Sitija. Posebno ih Parižani svrbe. U Francuskoj su uvereni samo zbog toga što su Barseloni uzeli Nejmara. Havijer Tebas, prvi čovek Primere, smatra da je to učinjeno na prevaru.

Uefina pravila nalažu da se sve investicije u igraču opravdaju na papiru prodajom fudbalera i sponzorskim ugovorima. Oni Pari Sen Žermenovi zaista deluju malo “nacifrano”. Izdvojiti 222.000.000 evra samo za Nejmara, pa još 180.000.000 za Kilijana Mbapea? I evropska kuća fudbala se zainteresovala i pokrenula istragu o celom slučaju. Deset dana kasnije Tebas je u Nion poslao pismo u kojem je Uefi predstavio kako PSŽ “pumpa” sponzorske ugovore.

Tebas je, citirajući izveštaje iz 2014. godine, naveo da je PSŽ tada prijavio komercijalne prihode od čak 344.00.000 evra. Poređenja radi, Bajern je te godine na istom osnovu zaradio 269.000.000 evra, Mančester junajted 237.000.000, Real Madrid 224.000.000, Barselona 185.000.000… A svi oni daleko su veći klubovi od Svetaca. Za iste “fudbalske zločine” Tebas optužuje i Mančester Siti.

“U poslednjih pet godia PSŽ i Siti su najviše investirali u igrače, iako im njihovi prihodi ne dozvoljavaju tolika ulaganja. Zato su izmislili fiktivne sponzore, povezane sa državama i sumama koje ne odgovaraju tržištu”, decidirano će Tebas u intervjuu za francuski Ekip.

Uefa je još ranije i sama to priznala. Ugovor pariskog kluba sa Turističkom agencijom Katara zvanično je vredan 200.000.000 evra. Uefine računovođe prepolovile su sumu koju Sveci smeju da uračunaju u finansijske knjige. Nije dovoljno, smatra Tebas.

“Ako dozvolimo nekome da vara naškodićemo drugim klubovima. Ako PSŽ stigne do finala Lige šampiona i onda bude kažnjen načinićemo štetu drugim klubovima. Oni koje Pari Sen Žermen bude eliminisao na tom putu će biti prevareni. Jer PSŽ i dalje vara ekonomski. Zašto onda da ih ne izbacimo? Kada biciklistu uhvate u doping odmah ga izbace sa trke. Račune treba da podnosimo pre no što takmičenje i počne, ne posle. Ovako je šteta već načinjena”, oštro će Tebas, koji negira da su ovakve reči posledica želja da “osveti” Barselonu zbog Nejmara.

Uefa će inače rezultate istrahe saopštiti sledećeg meseca. Do tada, PSŽ će verovatno već obezbediti plasman u osminu finala Lige šampiona. Čak i ako se utvrdi da se ogrešio o pravila malo je verovatno da će biti izbačen. A izgleda će morati ne bi li se naučio pametu. Pre tri godine Uefa ga je kaznila ograničenjima u prelaznom roku, skraćenim timom za Ligu šampiona, žestokom finansijskom kaznom. Ne vredi. Ona da “po džepu” najviše boli ne važi kad džepu nema kraja.

Na Parku prinčeva zato ne brinu.

“Ne možemo da odgovaramo na svaki napad gospodina Tebasa, jer sve što on kaže ima za cilj da izmanipuliše medije i našteti Pari Sen Žermenovoj ambicioznoj strategiji. Čelnici kluba nju su jasno predstavili Uefi. A zaista nam je žao gospodina Tebasa zbog toga što je Liga 1 u svoje jato uspela da privoli jednog od trojice najboljih igrača na svetu”, poručuju iz Pari Sen Žermena.

Istina, Real i Barsa su poslednji koji bi smeli da se žale za astronomske sume koje se izdvajaju za pojačanja. Jer decenijama unazad upravo su oni prednjačili u tome.

(FOTO: Action Images)