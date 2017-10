Srbi su evroligaška velesila!

Više igrača od nas imaju samo Sjedinjene Američke Države. I Španija, mada je to za dublju analizu

Veličina slova A A A

Eurohups se pozabavio nacijama u Evroligi i napravio listu igrača po klubovima u odnosu na to iz koje države potiču. I ono što je najvažnije - Srbija zauzima treću (možda i drugu?) poziciju po broju igrača koje ima u ovom takmičenju. I to sa samo jednim klupskim predstavnikom - Crvenom zvezdom.

Prema podacima Eurohupsa, Srbija ima 19 igrača u Evroligi u devet različitih klubova što je ukupno 8,1% svih igrača u Evroligi. Mada, ima ih više...

Od toga kažu da se osam nalazi u Crvenoj zvezdi (mi smo ih mi izbrojali 10 - Kešelj, Radičević, Dangubić, Davidovac, Apić, Lazić, Lazarević, Dobrić, Jovanović i Janković (rođen u Beogradu, trebalo bi da ima dvojno državljanstvo). Pa čak je i Milko Bjelica rođen u Beogradu. Ispravite nas ako grešimo u računici...

Samo Španci imaju više predstavnika, ali ako ćemo da brojimo ovih 10 igrača iz Zvezde, a ne osam, i Ognjena Kuzmića kog su prevideli u Real Madridu, onda imamo jednog igrača više od Španije! A Španija ove sezone ima pet klubova u takmičenju!

Neverovatno dobra brojka po nas!

Dakle, desetorica su iz Zvezde, trojica iz Unikahe (Dejan Musli, Dragan Milosavljević, Nemanja Nedović), dvojica iz Fenera (Nikola Kalinić i Marko Gudurić), i po jedan iz Olimpijakosa (Nikola Milutinov), Anadolu Efesa (Vladimir Štimac), Brose Bamberga (Luka Mitrović), Himkija (Stefan Marković), Žalgirisa (Vasilije Micić), Olimpije Milano (Vladimir Micov), Real Madrida (Ognjen Kuzmić).

Ovako izgleda Eurohupsova tabela:

Inače, Španci imaju igrače samo u šest klubova, a van svojih timova imaju samo u CSKA Serhija Rodrigeza. I to je to. Naravno, sada ima i ova situacija oko Katalonije, pa i to dodatno komplikuje računicu.

Najbrojniji su naravno Amerikanci kojih ima 62. Najmanje dvojica u svakom od 16 timova Evrolige. Ubedljivo su najbrojniji.

Na četvrtom mestu je Grčka sa 18 igrača (dva kluba u Evroligi), peta je Rusija sa 16 igrača (dva kluba), šesta je Francuska sa 13 (bez kluba u takmičenju), dok su košarkaški ljubitelji Litvanci na 7. mestu sa 12 igrača i jednim klubom.

Spisak preostalih zemalja:

(FOTO: Shutterstock, Eurohoops)