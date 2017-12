Srbija ispustila dobijeno u poslednjem napadu - protiv Holandije samo bod!

Šteta...

Ova reprezentacija Srbije igra dobar rukomet. To možemo da konstatujemo posle remija nad Holandijom nad Svetskom prvenstvu od 27:27. Igračice Ljubomira Obradovića su pokazale da mogu da se nose i sa reprezentacijom koja je 2015. bila vicešampion sveta. Holandija je imala napad za izjednačenje i uspele su u poslednjem momentu do boda. Naša reprezentacija je mogla lako do pobede, ali je opet nedostajalo koncentracije za nešto više.

Zaličilo je to na moderan rukomet, Marija Čolić je branila fantastično, poput hobotnice, još samo da se izostave "glupa" isključenja i pravljenje sedmeraca i to će biti jako, jako dobro.Važna informacija je da je na ovom meču igrala i Andrea Lekić.

Ukupan utisak - šteta... Ovo je trebalo da dobijemo.

Prvo poluvreme bilo je odlično po naše devojke. Igrale su dobro, hrabro, uspevale odbranom da drže munjevite Holanđanke na distanci pa su u više navrata vodile sa po dva gola razlike, poslednji put s 11:9.

Upravo tu negde protivnice su počele da igraju dosta brzo u kontrama, vidi se da im je seletorka Tomsen ugradila skandinavski stil igre sa jakom odbranom i dosta brzih napada.

Naše rukometašice su se dobro nosile protiv svetskog vicešampiona iz 2015. reprezentacije Holandije. Selektor Ljubomir Obradović je uspeo da pored dobre igre na bekove uspostavi i igru preko krila gde se isticala Katarina Krpež Slezak.

Marija Čolić je pomagala ekipi odličnim, fenomenalnim odbranama, pa je sve to dovelo do vođstva našeg tima od 24:21 na 15 minuta pre kraja.

Bilo je posle mnogo isključenja, loših odluka, i to je nešto na čemu naše reprezentativke moraju najviše da rade i da razmišljaju.

Preostaje još meč protiv Južne Koreje za kraj grupne faze. Tu će naše devojke eventualnom pobedom obezbediti prvo ili drugo mesto u grupi. Zavisno od drugih rezultata.

Ovde su lako mogle do pobede.

SVETSKO PRVENSTVO - 4. KOLO

Sreda

Kamerun - Južna Koreja 21:33

Rusija - Japan 29:28

Srbija - Holandija 27:27

17.45: (-) Tunis (-) Crna Gora (-)

18.00: (-) Nemačka (-) Kina (-)

20.30: (5,20) Brazil (11,00) Danska (1,22)

*** kvote su podložne promenama