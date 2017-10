Srbija je sporedna tema u Beču: Igrači u ratu sa Savezom zbog odbrane selektora

Nevesela atmosfera u austrijskom taboru

(OD SPECIJALNOG IZVEŠTAČA MOZZART SPORTA IZ BEČA)

Srbija razmišlja o direktnom plasmanu na Mundijal, Austrija o tome kako da pospremi kuću kako se trenutni nered ne bi produžio i do početka narednog kvalifikacionog ciklusa. Pa se na današnjoj konferenciji za novinare selektora Marsela Kolera i kapitena Julijana Baugartlingera više pričalo o problemima unutar Fudbalskog saveza Austrije no o sutrašnjem neču na stadionu "Ernst Hapel".

O čemu se zapravo radi?

Selektor Koler, koji je ekipu odveo na prethodno Evropsko prvenstvo smenjen je sa te pozicije odlukom čelnika Saveza. Igrači, a i sam selektor, o tome su saznali iz medija. Mark Janko i Marko Arnautović potom su javno ustali u Kolerovu odbranu, ali nije vredelo.

Čelnici regionalnih saveza - jer se sve odluke u Austriji donose preglasavanjem - posle žestoke razmene optužbi ostali su pri stavu da Koler mora da ode. Jutros u austrijskim medijima i novi problem: sportski direktor Vili Rutenštajn podneće ostavku, jer je on i doveo Kolera.

"Sledeća tema na dnevnom redu", nezadovoljan je Baumgartlinger.

"Ali podržavam reči Janka i Arnautovića. Ispada da je ova sutrašnja utakmica sporedna stvar. Šteta što je tako, ali se to sada ne može promeniti. Savez mora da pronađe rešenje. Rekli smo to i predsedniku. Informacije cure preko nekih kanala i svima nam otežavaju pripremu utakmice".

Austrijancima samo 20 odsto tribina! Taksista Saša uverava: Biće žurka!

Koliko je zaista situacija otišla dođavola možda i najbolje svedoči žalopojka selektora Kolera, koji se požalio javnosti podsetivši da je levi bek Salcburga Andreas Ulmer otkazao učešće na prethodnim kvalifikacionim utakmicama zbog toga što je u to vreme zakazao - venčanje.

"Drago mi je bilo što se ženi, ali neke prioritete moraš da postaviš u životu. Nisi uspeo kad dobiješ prvi poziv. Moraš stalno da se dokazuješ", razočarano je rekao Koler.

Što se tiče same utakmice, Marko Arnautović će biti u timu Austrijanaca. Podsetimo, baš par dana uoči utakmice otpali su David Alaba, Martin Harnik, Martin Hintereger i Marsel Zabicer. Još ranije i Sebastijan Predl, Aleksander Šef...

"Juče smo imali prvi trening sa sva 23 igrača, ali moram da vidim ko će od ovih novajlija usvojiti moje ideje. Morali bi, jer ovo je prilika za njih da se dokažu. Naravno, biće problema sa uigranošću, ali svi igrači koji su ovde zaslužili su da budu tu".

Kratko i o samom rivalu i iskustvima sa prve utakmice u kojoj je Srbija slavila sa 3:2.

"Srbija kroz ove kvalifikacije dozvoljava rivalima dosta šansi, a naš je problem bio što ih nismo realizovali u Beogradu", kaže Koler, a slično mišljenje ima i Baumgartlinger.

"Ne treba im puno šansi. U Beogradu su nas pobedili sa trećinom šansi od broja koji smo mi stvorili Fizički možemo da se nosimo sa njima, ali moramo da vodimo računa o njihovom individualnom kvalitetu".

GRUPA D

Petak:

18.00: (4,40) Gruzija (3,35) Vels (1,90)

20.45: (1,08) Irska (11,0) Moldavija (28,0)

20.45: (3,90) Austrija (3,40) Srbija (2,00)

Utorak, od 20.45:

Moldavija - Austrija

Srbija - Gruzija

Vels - Irska

Tabela:

PIŠE: Dejan Stanković

(FOTO: Star Sport)