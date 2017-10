Srbin hit u Hrvatskoj: Jesen iz snova Komnena Andrića

Nedadašnji napadač OFK Beograda blista u dresu Intera iz Zaprešića, što je privuklo i veliku pažnju hrvatskih medija

Nije više tolika senzacija kao pre 10-15 godina, ali nije ni čest slučaj, pa zato svaki Srbin koji se odluči da fudbalsku karijeru gradi u Hrvatskoj privuče veliku pažnju.

Ali Komnena Andrića u centar pažnje hrvatske javnosti nije dovela tek činjenica da je Srbin. Valjda zato što Inter iz Zaprešića nije među najpopularnijim klubovima, dolazak 22-godišnjeg napadača u Prvu nogometnu ligu na pozajmicu iz Belnensesa protekao je tiho. Vrlo brzo o njemu je počelo da se govori glasno: i ne zato što je Srbin, već zato što dečko mnogo dobro radi svoj posao - daje golove. Na šest utakmica, četiri u prvenstvu, dve u Kupu, Andrić je postigao pet golova.

Najbolje ocenjeni igrač 12. kola, pun pogodak Intera, golgeter kola, „najbolji u momčadi“... Sve su to epiteti kojima hrvatski mediji opisuju nekadašnjeg napadača OFK Beograda, koji je 2016, kada je bio na pragu Crvene zvezde, a otišao u Belenenses, nekako „nestao s radara“.

„Mislim da sam i u Portugaliji pružao dobre partije dok je na čelu tima bio Španac Hulio Velaskez, koji me je i želeo u Belenensesu. Već na prvoj prijateljskoj utakmici sam dao dva gola i pobedili smo sa 2:0, ali ubrzo je Velaskez smenjen i na klupu je došao novi trener koji je mene i jos nekoliko saigrača stavio u drugi plan, iako sam pod njegovom komandom u to vreme odigrao odličnu utakmicu protiv Porta na Dragau. Tad nisam imao sreće jer sam više puta pogađao okvir gola, lopta jednostavno nije htela da pređe crtu. Pošto nisam bio u prvom planu, odlučio sam da odem na šest meseci u Žalgiris, a čim sam stigao u Litvaniju, u roku od tri dana smo igrali sa Šahtjorom Silogorsk i dao sam dva gola. Sve je išlo super, a onda generalna proba pred početak sezone i pred kraj utakmice povreda skočnog zgloba koja me je odvojila tri meseca od terena. Kasnije sam se vratio, dao još jedan gol i pozajmica je istekla... Mislim da je glavni razlog zašto ovde u Zaprešiću igram na visokom nivou to što sam dobio vetar u leđa od trenera, pružio mi je poverenje i slobodu, jednostavno, veruje mi, i ja mu to vraćam“, informisao nas je Andrić o toku svoje karijere od odlaska iz Srbije.

„MAKSIMALNA PODRŠKA SEMIHA TOPLAKA“

Kako si prihvaćen u Zaprešiću kad si stigao?

„Vrlo dobro. Tu su uglavnom sve mladi momci i nisam imao nikakvih problema s prilagođavanjem. Moram da kažem da je i trener Samir Toplak od prvog dana kada sam stigao stao uz mene i pružio mi maksimalnu podršku.“

Otkud baš Inter?

„Vratio sam se sa pozajmice iz Zalgirisa u matični Belenenses, ekipa je bila već formirana, a ja nisam želeo da ostanem tamo i da čekam i da se nadam prilici, želeo sam da igram, bilo je nekoliko opcija, ali sam odlučio da to bude Inter jer sam imao punu podršku trenera, koji je insistirao da dođem u Inter...“

Koliko ti prija veliki prostor koji dobijaš u hrvatskim medijima?

„Istina je da me posle ovih nekoliko golova i asistencija i na osnovu toga što sam dve sedmice zaredom bio u timu kola hvale i pišu o meni. Sigurno da prija i godi pažnja, ali ja sam čvrsto na zemlji, treniram još jače i želim da nastavim s dokazivanjem...“

„FUDBAL JE NEKAD SUROV, ALI MORAŠ DA POKAŽEŠ ZUBE“

Da li ti je sada, kada si pokazao da možeš da igraš na visokom nivou, još više žao što ti u Portugaliji nije pružena šansa?

„Fudbal je nekada surov, dogode se stvari za koje znaš da nisu pravedne. To te boli, ali je suština u tome da stisneš zube i treniraš još jače. S takvim pristupom, sve će doći na svoje. U Belenenses sam otišao sa 21 godinom, imao sam opciju kada je došao novi trener, ili da sednem i kukam, ili da se sam izborim za sebe. Ja sam odabrao ovo drugo.“

Kakav je dogovor s Interom?

„Ovde sam na pozajmici do kraja sezone, s tim što postoji opcija da me Inter otkupi od Belenensesa...“

Planovi?

„Dosad mi to planiranje i nije išlo toliko dobro, odnosno nije sve išlo onako kako sam hteo, ali to je sve fudbal... Ovde mi je lepo,

trenutni planovi su mi da se maksimalno posvetim Interu i da budem koncetrisan na postizanje golova. A nikad se ne, zna ako sve bude kako treba, možda na kraju sezone i promenim klub“, zaključio je Komnen Andrić.

