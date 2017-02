Srbin je u modi: Gol Standardu za ćerku Milicu, asistencija Kejnu za autogol, hapšenje Pevaca na Vembliju! (VIDEO)

Stefan Mitrović igra najbolju sezonu u karijeri

Prošle sezone osmina finala Lige šampiona, ove izbacivanje Totenhema u šesnaestini finala Lige Evrope. „Mali“ belgijski Gent nema respekta prema velikanima, a s obzirom na ogromno iskustvo stečeno u poslednjih godinu i po dana, ko zna koji su im limiti ove sezone u evrokupovima!

Svoje ime je u velike uspehe ugradio i srpski štoper Stefan Mitrović, 26-godišnjak, koji igra sezonu karijere. Osim što je neizostavan član prve jedanaestorke drugu sezonu zaredom, nekadašnji Zvezdin đak je u poslednje vreme u Belgiji, što bi se reklo, u modi! Po ocenama belgijskih medija bio je najbolji igrač prve utakmice s Totenhemom koju je Gent dobio sa 1:0, potom je u derbiju belgijskog prvenstva postigao gol za izjednačenje na gostovanju Standardu, a u četvrtak uveče ponovio je blistavu partiju na Vembliju - bio je odličan u odbrani, a posle skoka u 20. minutu asistirao je Hariju Kejnu za autogol.

„Bajka, šta drugo reći? I pre utakmice sam rekao da bi nam izbacivanje Totenhema u Londonu, pred 80.000 na Vembliju, bila prava nagrada za odlične partije u Evropi ove sezone, a kad smo uspeli da to ostvarimo, a ja još imao ozbiljnu ulogu u celoj priči, sreća je neopisiva. Totenhem je trenutno treći u Premijer ligi, pa je jasno koliki smo uspeh napravili, u rangu prošlogodišnjeg plasman u osminu finala Lige Evrope, a možda i veći“, kaže Mitrović za MOZZART Sport.

Belgijanci su poneli 1:0 u Englesku, a već u 10. minutu Eriksen je praktično anulirao taj kapital. Na vidiku je bio brodolom.

„Sigurno su mnogi pomislili posle prvog gola da sledi gaženje u režiji Kejna, Eriksena, Alija... Ali kažem, imamo iskustvo, bili smo mirni, pokazali karakter, pokazali da se nećemo lako predati. I već posle 10 minuta stigla je nagrada u vidu izjednačujućeg gola. To nam je i bio plan: da damo gol u prvom delu, i demorališemo rivala jer u tom trenutku, Totenhemu su bila potrebna još dva gola da bi prošao dalje.“

Ovde je Mitrović za trenutak zastao, pa nastavio:

„Eto i vašim čitaocima i kladiocima preporuke. Nikad ne otpisujte Gent. Mnogo puta smo pokazali jak timski duh i sposobnost da se vratimo kad nas mnogi otpišu.“

Za vikend reakcija u maniru iskusnog špica ispred gola Standarda za izjednačenje protiv tima Aleksandra Jankovića, sinoć u Londonu nebeski skok posle kornera, lopta upućena ka golu, koju je Hari Kejn sproveo u sopstvenu mrežu. Sve to na meču na kojem je oboren rekord u posećenosti u Ligi Evrope.

„Volim da idem napred, da probam da ugrozim gol rivala, a u poslednje vreme me, eto, baš hoće. Veoma mi je drago što sam dao gol protiv Standarda, veliki rival je u pitanju, znam da navijačima ti dueli mnogo znače. I meni je značilo, pošto sam taj pogodak posvetio ćerkici Milici koja se rodila u septembru. Imao sam veliku želju da ponovim nešto slično na Vajt Hart Lejnu, pomogao mi je na kraju Kejn, hvala mu na tome“, smeje se Mitrović, koji je zimus imao ponudu španske Granade.

Hvalospevi na račun srpskog štopera nižu se posle sjajnih igara u poslednje vreme, a Stefan ima jednu veliku želju: da dobre igre i golove ponovi u reprezentaciji Srbije.

„To bi upotpunilo ovu sjajnu sezonu. Svestan sam da dosad za nacionalni tim nisam pružio partije kakve pružam u Gentu, a i dalje me grizu one dve greške, loše reakcije protiv Austrije, u meču koji smo, srećom, na kraju pobedili. Ali me raduje što smo u dobroj poziciji pred nastavak kvalifikacijama i imamo dobre šanse da ispunimo veliki cilj svih nas, da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Na tom putu ću, verujem, i sam doprineti već u narednim mečevima jer imam zaista jak vetar u leđa posle svega što mi se dogodilo poslednjih meseci.“

Čvrstina koju Mitrović pokazuje u duelima oduševila je i Engleze, a Mitrović ističe gde je najviše uznapredovao na tom polju:

„Benfika, definitivno. Jesam u Portugal otišao mlad, u paklenu konkurenciju, i igrao sam za B tim, ali na treninzima kod Žorža Žezusa igra se kao da je finale Lige šampiona. Mnogo je kvalitetnih igrača, svi se bore za svoju šansu, i u svaki trening ulaze maksimalno ozbiljno. Nema popuštanja ni u jednom duelu, ako uđeš slabije u bilo koji minut treninga, ispao si. Sve to mi je mnogo pomoglo da unapredim svoju igru, što se sada i manifestuje“, zaključio je Mitrović.

Gent će danas saznati ime rivala u osmini finala Lige Evrope, a ishod žreba pratite na portalu mozzartsport.com. S druge strane, zbog uspeha u Evropi ove sezone trpeli su rezultati u domaćem šampionatu, a pa Gent ima još tri kola da se izvadi i obezbedi poziciju koja vodi u doigravanje za šampiona, gde je, pokazalo se prethodnih godina, sve moguće. Zato bi u nedelju, u duelu s Muskronom, trebalo očekivati sugurnu pobedu ekipe Stefana Mitrovića.

