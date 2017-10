Sreća pa ga je Spahija izveo...

Evroligaška partija karijere Džone Boldena

Igrački nije ostavio traga, ali je klupski račun Crvene zvezde obogatio profitom od 540.000 evra koliko je iznosila razlika između investiranog u Džonu Boldena i obeštećenja koje je platio Makabi. I da ne budu crveno-beli previše sebični, večeras su mu se delom i zahvalili pošto su 21-godišnjem krilnom igraču dali prostora da se raspuca i sa 11 poena odigra najbolju evroligašku utakmicu u istina kratkoj karijeri na tom nivou.

“Da, da… Napadački, ovo mi je najbolja napadačka partija u Evroligi. Jeste, dobro se osećam zbog toga, ali ovde smo došli da pobedimo tako da i ova moja partija pada u vodu. Težak poraz. Igrali smo neizvesnu utakmicu do kraja, a to nije bilo potrebno. Trebalo je da to izbegnemo”, nezadovoljan je Bolden posle meča.

Zvezda zadovoljna. Delom i zato što je Neven Spahija, posle jedne žustrije gestikulacije u prvom poluvremenu, u nastavku Boldenu pružio mnogo manje minuta na terenu. Šta se tačno desilo?

“Rekao mi je da sam napravio grešku, ali ništa strašno se nije desilo. To što sam u drugom poluvremenu manje igrao to je odluka trenera i to je to”.

Verovatno je bio razočaran posle vrlo dobrog prvog poluvremena. Da li je bio posebno motivisan za Crvenu zvezdu s obzirom na iskustvo u FMP-u.

“Ne bih tako rekao. Bilo je dosta priče oko utakmice i mene koji se vraćam u Beograd, ali za mene je svaka utakmica ista. To što sam igrao u Beogradu nije na mene preterano uticalo”.

A da li je atmosfera? Ne samo na njega, već na celu ekipu? Da li je uopšte razgovarao sa saigračima o ambijentu u Beograd?

“Zapravo, ni ja nikada nisam igrao u ovoj arena. A što se tiče saigrača, većina njih je i ranije igrala u Beogradu. Znali smo svi vrlo dobro kakva nas atmosfera očekuje”.

