Srpska liga, kapitenska traka u Slovanu, pa unosan transfer? Sekulić na meti AEK-a

U Srbiji nije toliko poznat, ali ga u Evropi i te kako cene

Nemanja Matić je imao sličan životan put. Doduše, jedan je Nemanja Matić, ali Slovačka je bila srećna i za Borisa Sekulića, Zemunovog đaka i nekadašnjeg fudbalera Beograda sa Karaburme sa kojim je u sezoni 2010/2011 igrao Srpsku ligu, grupa Beograd. I njega su, kao i Matića, primetili i u inostranstvo odveli skauti Košica, ali je Sekulić morao da sačeka na pozive iz bogatijih evropskih liga. Kapitenska traka u Slovanu iz Bratislave očigledno je učinila svoje.

Doduše, ne znamo baš da li je 25-godišnji univerzalac i ranije imao neke ponude, ali sada to nije samo puko interesovanje, već navodno ozbiljna želja AEK-a da ga dovedu u Atinu.

Sekulić, koji je sa Slovanom ove sezone osvojio Kup Slovačke i zauzeo drugo mesto u prvenstvu iza Žiline, navodno je kupio Grke time što može da pokrije sve tri pozicije u poslednjoj liniji. Dakle, može da igra i štopera, ali i levog i desnog beka. U finišu tek završene sezone najčešće je zbog povreda saigrača igrao uz desnu aut liniju.

Povrede muče i AEK. Tačnije, povreda Vasilisa Lambropulosa. Takođe, zamenik kapitena Dimitrios Kolovecios najverovanije će u neki drugi klub. Atinjanima treba pojačanje, a Sekulić je navodno u rangu onoga što AEK može da plati.

Problem je to što AEK nije jedini koji je primetio Sekulićeve dobre igre. Pitanje je samo kako to nije učinio niko iz Srbije? I to još dok je igrao za Beogrd. Slovaci očigledno dobro poznaju ovdašnje tržište. Nije samo Matić primer. Upravo je Slovan ove sezone doveo nekada veliku nadu Partizana Uroša Damnjanovića, godinu ranije za male pare uzeo je i Zvezdinog Vukana Savićevića. I kako to obično biva, kad mladim igračima daš minute da se oslobode i pokaže šta znaju, rezultati uglavom dođu na naplatu.

Sekulić je nedavno produžio ugovor sa Slovanom. Traje do 2018, uz opciju da se produži i do 2020. godine.