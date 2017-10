Srpskoligaški karavan - 1/3: Bečej gazi sve, vratio se Brzi voz, kuva na Istoku i Zapadu...

Proteklog vikenda završeno je "prvo tromesečje", vreme je za presek stanja na srpskoligaškim fudbalskim terenima...

Veličina slova A A A

Odmiče polako superligaška trka, u Prvoj ligi Srbije iskristalisala se situacija kada su u pitanju glavni "napadači" na elitu, ali tutnji i srpskoligaški karavan. Proteklog vikenda u Beogradu, Vojvodini i na Istoku odigrano je 10. kolo, a na Zapadu 12. To praktično znači da su srpskoligaši "pregazili" prvu trećinu prvenstva i da je vreme da podvučemo crtu ispod prvog tromesečja.

SRPSKA LIGA BEOGRAD

Mnogi su očekivali dominaciju OFK Beograda i ekspresan povratak među prvoligaša, ali očigledno da to neće ići tako lako. Istina, Romantičari su samo jednom poraženi ove sezone - i to u subotnjem derbiju od Žarkova, uz mnogo zamerki na suđenje - no uz taj poraz imaju i tri remija, pa za liderom već zaostaju sedam bodova.

Prijatno su iznenadili Grafičar i novobeogradski Radnički, dok povratnicima iz Prve lige - Kolubari i BSK Borči baš i ne svetaju ruže. U narednoj rundi upravo se sastaju ta dva tima, a derbi kola - više zbog tradicije, a manje zbog pozicija na tabeli i snage ekipa - biće odigran na Carevoj ćupriji u suibotu od 10.00, kada BASK dočekuje Grafičar. Lider iz Žarkova dočekuje novi, tačnije fuzionisani klub GSP Polet Dorćol, a OFK Beograd ide u Stepojevac.

SRPSKA LIGA VOJVODINA

Nekadašnji stabilan prvoligaš u poslednjoj Jugoslaviji - Bečej, verovatno je najveći hit dosadašnjeg dela prvenstva u sve četiri Srpske lige. O njihovom preporodu već smo pisali kada su negde u junu slavili povratak u treći rang. Međutim, nije se baš očekivalo da će Bečejci nastaviti u prošlosezonskom ritmu. Kao lideri, do sada su zabeležili svi 10 pobeda i ubedljivo drže prvo mesto sa sedam bodova više od drugoplasiranog Borca iz Sakula.

Lepa stvar je što i pančevački Brzi voz konačno pokazuje ambicije da se vrati u drugoligaško društvo, ali teško da će iko moći da parira Bečeju ukoliko ovako nastavi.

Kao ni beogradski povratnici, ni u Vojvodini Odžaci nisu konkurentni najboljim ekipama...

SRPSKA LIGA ZAPAD

Srpska liga Zapad zbog prošlogodišnjih malverzacija Smedereva sa Mihajlovcem - izbacivanja Oklopnika dva ranga niže, pa vraćanja istog po nalogu Fudbalskog saveza Srbije - jedina broji 18 klubova i nema dominantan tim. Lider je trenutno Zlatibor iz Čajetine, sa bodom više od neporažene požeške Sloge i dva više od pomenutog Smedereva.

Tu su i poznati klubovi poput Jedinstva iz Uba, Loznice ili Mladog radnika. Ipak, za njih će ove sezone očigledno biti rezervisana sredina tabele ili borba za opstanak.

Derbi narednog kola biće okršaj Sloge i aranđelovačke Šumadije u Požegi (subota, 13.30).

SRPSKA LIGA ISTOK

I na Istoku su se izdvojila tri tima - kruševački Trajal, niški Sinđelić i Jedinstvo iz Paraćina. Trajal i Jedinstvo juče su odigrali 1:1 u derbiju. Ova grupa karakteristična je po velikom broju vrućih domaćih terena. Naime, od 16 klubova čak 11 imaju jedan ili nijedan poraz pred svojim navijačima. Otuda samo šest bodova razlike između četrvrtoplasiranog Jedinstva iz Bošnjaca i trinaestoplasiranog Car Konstantina.

Tužan je prizor videti Timok na dnu tabele sa samo dva osvojena boda i sudbinom novog zonaša...

Napomena: Tabele preuzete sa sajta Srbijasport.net