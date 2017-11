Šta bi, dete? Ujače, dobio si BMW-a!

Uručene nagrade pobednicima takmičenja POGODI NAJVEĆU KVOTU u oktobru

MOZZART nastavlja da pomera granice sportskog klađenja, što igrama, što kvotama, što vrhunskim nagradama na specijalnim takmičenjima. Tako je tokom oktobra trajalo takmičenje POGODI NAJVEĆU KVOTU, gde je glavna nagrada bio BMW serije 1. Pored bavarskog lepotana, MOZZART je za drugi najjači tiket dodelio skuter "pjađo", a za treći mobilni telefon "samsung S8". Nagrade koje bi svako poželeo, a do njih su došla trojica srećnika. Odnosno, tri majstora sportskog klađenja.

Marjan Đorđević, Igor Josifoski i Dragan Milenković dobitnici su glavnih nagrada u takmičenju POGODI NAJVEĆU KVOTU u oktobru. Prvoplasiranom Marjanu iz Vranja ključeve od BMW-a u sredu 29. novembra na njegovoj kućnoj adresi uručio je Kristijan Nedeljković, MOZZARTOV operater koji mu je otkucao zlata vredan tiket!

"Tako igram godinama, uvek u MOZZARTU, od prvog dana, i ide nekako. Mene ne interesuju timovi, samo kvote i, ako mi svide, igram pet do šest parova po tiketu. Eventulano sedam", otkriva nam dobitnik BMW-a serije 1, Vranjanac Marjan Đorđević čiji je tiket imao kvotu 15.716.

"Iskreno, ne razumem se u fudbal. Nemam ni vremena, takav mi je posao. Taksista sam. Igram na sreću, nemam šta da krijem, pa ako prođe... I eto – dobio sam! Saznao sam srećnu vest od mog sestrića iz Crne Gore, pošto mu ja svaki dan javim šifre tiketa, a on mi na internetu pogleda da li sam dobio. To veče on odjednom zaćuta, a ja ga pitam: "Šta bi, dete?" Kaže: "Ujače, dobio si BMW!" Nisam mogao da verujem. Mnogo lep automobil, hvala vam mnogo. Nije mi on za taksiranje po Vranju, videćemo šta ćemo da radimo s njim".

A Igor Josifoski, profesor jedne novosadske škole, s kvotom 10.920, obezbedio je drugu nagradu, to jest skuter "pjađo", zbog kojeg razmišlja da počne da vozi motocikl, iako nikada u životu nije. Nagrada mu je uručena na uplatno-isplatnom mestu u Zemunu.

"Mislio sam da ga prodam ili poklonim, ali kada sam ga video... Mnogo dobro izgleda i moguće je da me od proleća vidite na dva točka po Novom Sadu. Prvi put u životu. Inače pratim sport i klađenje svakodnevno, MOZZART je definitivno deo mog života. Svaki dan pravim tikete i uvek gledam veliku kvotu. Svi sportovi dolaze u obzir, fudbal 90 odsto, a onda hokej".

Za razliku od Josifovskog, dobitnik naše treće nagrade, mobilnog telefona "samsung S8", Dragan Milenković kaže da je, kao kod Vranjanca Marjana Đorđevića, srećnog vlasnika BMW-a, u pitanju bila sreća.

"Svidele su mi se MOZZART KOMBINAZZIJE, odabrao sam ih s drugarom, upisao i to je to. Sreća, nema mnogo filozofije. Gađao sam veliku kvotu samo zbog vašeg takmičenja i eto – prođe".

Da podsetimo da je MOZZART odmah po završetku ovog takmičenja organizovao novo, koje traje od 1. novembra do 18. decembra, s tim što je sada prva nagrada za najviši kvotu BMW serije 4. Trenutno je vodeći tiket s kvotom 7.019.