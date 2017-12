Šta nas uči kladioničarska 2017: Od Monpeljea i Barnlija bežite ko đavo od krsta! Dobar savet je tipovati protiv, a ne za?!

Kako ste gađali i kako ste prolazili u protekloj godini

Veličina slova A A A

Vreme je da svedemo račune. Da vidimo šta smo to dobro radili u prošloj godini, da izvučemo pouke i u ovu novu, 2018. uđemo makar za nijansu pametniji. Na svakom polju. Ali sada stvari posmatramo iz kladioničarskog ugla. Pokušavajući da shvatimo gde smo to grešili, pokušavajući da neke iluzije razbijemo, a umesto njih usvojimo neke nove, bolje navike. Ako mislimo da uspemo u toj nameri red je da podvučemo crtu.

Pa da vidimo kako ste tipovali, gde ste najviše padali, a gde ste najviše zarađivali u 2017. I pre no što uđemo u pojedinačnu analizu nekih jačih liga samo mali nagoveštaj: Gengan, Roteram, Deportivo, Ahisar... Verovali ili ne, to su timovi koji su vam doneli najviše novca. Na drugom kraju štapa, leđa su vam okrenuli pre svih Monpelje i Barnli, pa Kajzeri, Levante, Vitorija Setubal...

Biće posle nešto jasnije... Da krenemo za početak. I ne odustajte odmah. Neke stvari ćemo vam razjašnjavati kako tekst bude odmicao.

PREMIJER LIGA, ENGLESKA

Do sada je važilo - najujednačenija liga Evrope. Avaj, ove sezone se Mančester Siti šeta do pobeda, a ni prošla nije bila mnogo dramatičnija samo što se tada Čelsi igrao sa rivalima. Otprilike ste mogli i da prepostavite šta ste ovde najčešće igrali, sve je to krem ne samo engleskog, nego i evropskog fudbala, jedino donekle iznenađenje je što je Mančester Siti na tek šestom mestu po zastupljenosti na vašim tiketima. Objašnjenje prosto - Građani su postali toliko dominantni da kvote više jednostavno nisu primamljive. Sa razlogom, jer Siti je jedan od retkih velikana koji se u svojoj ligi nalazi i među četiri tima koja su vam donela najviše para. Izabranici Pepa Gvardiole su treći, Mančester junajted ih prati u stopu. Na prva dva mesta - Lester i Bornmut. I odmah i to da pojasnimo: to bi značilo da je Lester primera radi dobijao kada je trebalo, gubio kada se to očekivalo. U slučaju Bornmuta pretpostavljimo da ste češće igrali protiv, a videćete u nastavku teksta da to uopšte nije loš plan. Inače, kad je Premijer liga u pitanju najviše ste padali na Barnliju - a kako i ne bi kad su ove jeseni slavili na Stamford Bridžu i igrali nerešeno na Enfildu i Vajt Hart Lejnu - te Totenhemu, Svonsiju, pa i Votfordu.

Najviše igrali: Mančester junajted, Čelsi, Liverpul, Arsenal;

Najviše doneli: Lester, Bornmut, Man. Siti, Man. Junajted;

Najviše uzeli: Barnli, Totenhem, Svonsi, Votford;

ČEMPIONŠIP, ENGLESKA 2

Sigurno je malo i do Aleksandra Mitrovića, mada su Njukasl i Brajton na proleće igrali toliko dobro da su vam olakšali izbor. Niste zaboravili ni Slavišu Jokanovića, pa ste jako udarali i na Fulam. Udarali ste jako i na Roteram, tačnije protiv njega i to vam se se vrlo isplatilo, pošto su se oni negde već u janaru oprostili od Čempionšipa i predali rivalima. Roteram je dakle bio najbolji izbor za drugu ligu Engleske u 2017. godini, slede Notingem Forest, Norič, pa Brajton i Kardif, ponekad ste previše zapinjali na Derbi, sa početkom nove seozne previše potcenjivači Vulverhempton...

Najviše igrali: Njukasl, Fulam, Brajton, Roteram;

Najviše doneli: Roteram, N. Forest, Norič, Brajton, Kardif;

Najviše uzeli: Derbi, Vulverhempton, Brentford, Blekbern;

SERIJA A, ITALIJA

Očekivano Juventus, Inter, Milan i Napoli među najigranijima, a samo Milan i među onima koji su vam doneli najviše radosti. Kako? Dva su razloga. Prvo, kvote na Milan su dosta veće nego na ova preostala tri tima, pa kad Rosoneri prođu - baš prođu. Drugo, tamo gde je Milan morao da izgubi - iznenađenja nije bilo. Samo ove sezone tresli su ga i Juve i Napoli i Inter i Roma, pa i Lacio. U sudarima sa tim rivali na proleće prošle sezone - dva boda u pet mečeva. U Italiji je dakle zgodno igrati protiv nekog, a ne na, pa ste tako najviše zaradili na Kaljariju i Beneventu, mada nam je on jučerašnjom pobedom nad Kjevom malo srušio koncepciju. Gubili ste na Đenovi, Fjorentini, ove sezone najprijatnijem iznenađenju Sampdoriji, pa i SPAL-u.

Najviše igrali: Juventus, Inter, Milan, Napoli;

Najviše doneli: Kaljari, Benevento, Milan, Bolonja;

Najviše uzeli: Đenova, Fjorentina, Sampdorija, SPAL;

PRIMERA, ŠPANIJA

Očekivano ste zapinjali nad španske velikane, pre svih na Real i Barselonu, ali i Atletiko i Sevilju, a bilo je pametnije da ste gađali na Deportivo i Real Sosijedad? Dobro, nije baš tako, ali suštinski su Deportivo i Real Sosijedad bili najpredvidiviji. Sa druge strane, Levante je, iako se tek vratio u elitu, pravio haos: savladao Viljareal i Real Sosijeda, igrao nerešeno sa Realom, Valensijom, Seviljom... Budite oprezni kad na Božić Levante ukrsti koplja sa Barselonom. Mada ste generalno sa Barselonom godinu završili “u plusu“ što i nije tako čest slučaj sa timovima koji su svakog vikenda na tiketima. Još više zaradili ste na Sevilji, dobrim delom i zato što su Andalužani u 2017. izgubili sve prvenstvene mečeve protiv Reala, Barse i Atletika.

Najviše igrali: Real Madrid, Barselona, Atletiko Madrid, Sevilja;

Najviše doneli: Deportivo, Real Sosijedad, Sevilja;

Najviše uzeli: Levante, Đirona, Espanjol, Real Madrid;

BUNDESLIGA, NEMAČKA

Laici će reći da u Bundesligi postoje samo Bajern i Borusija, te da je i klub iz Dortmund krenuo da propada, dok svi ostali ne mogu da se nazovu vrhunskim klubovima. Nismo saglasni, a imamo i jak argument, mada bi i on mogao da se ospori. Ali, verovali ili ne, prva liga Nemačke je liga na kojoj ste u 2017. najmanje pogađali! Da, da, tamo gde ste mislili da je najlakše, u stvari ja najteže. Nije pomoglo to što poslednji dani Karla Ančelotija u Minhenu nisu proticali, naravno ni to što vas je Borusija na početku mandata Petera Boša zbunila neočekivano dobrim igrama pre no što je ostala bez daha. A kako su prazan hod imali i RB Lajpcig, najmanje Šalke, ali i te kako Verder, Keln ili Volfzbrug, u Nemačkoj ste ove sezone uglavnom ostajali kratkih rukava.

Najviše igrali: Borusija Dortmund, Bajern Minhen, RB Lajpcig, Šalke;

Najviše doneli: Hamburger, Štutgart, Augzburg;

Najviše uzeli: Volfzburg, Hofenhajm, Verder;

LIGA 1, FRANCUSKA

Do pre koju sezonu omražena liga kladiocima. Moglo je da se gađa 0-2 gola i ništa. Ali situacija se drastično popravila. Ne toliko sa pojavom ultrabogatog Pari Sen Žermena koliko sa povratkom Monaka, pa i Olimpika iz Marselja. Mada ako ćemo baš o tome ko vam je najviše doneo neprikosnoveni su Gengan i Tuluz. Gengan je u stvari tim na kojem vam se najviše vraćalo ako računamo i sve ostale lige koje smo obradili u ovom tekstu, što je primer za izučavanje, jer tim Antoana Kombuarea nije bio ni posebno dobar, ni previše loš, a nekako ste uvek uspevali da ga namirišete. Nisu ostvarivali neke senzacionalne rezultate, ali su uvek igrali u skladu sa očekivanjima. Krajnja suprotnost, a gledajući sve ove lige, Monpelje je bio tim koji vas je najviše koštao. Uostalom, setite se samo: 0:0 protiv Pari Sen Žermena, 1:1 protiv Monaka, pobeda od 2:0 protiv Nice, nerešeno i sa Lionom i Marseljom... Kladioničarska noćna mora.

Najviše igrali: Monako, PSŽ, Olimpik Marselj, Olimpik Lion;

Najviše doneli: Gengan, Tuluz, Monako;

Najviše uzeli: Monpelje, Strazbur, Nica;

EREDIVIZIJA, HOLANDIJA

Pretpostavićemo da ste i bez naše sugestije mogli tačno da poređate tri tima koje ste najviše forsirali po tiketima. Isplatilo se samo kad je Fajenord u pitanju, ali tu mislimo skoro isključivo na kraj prošle sezone. Ove jeseni klub iz Roterdama je opasno pokvario utisak, ali je svakako u 2017. bio najbolji izbor u Erediviziji. Doduše, jasno je i vama da u Holandiji generalno ne igrate previše često na timove koji nisu iz članovi velike trojke tamošnjeg fudbala. Osim kada gađate 3+.

Najviše igrali: Ajaks, Fajenord, PSV;

Najviše doneli: Fajenord, NEC, Herakles;

Najviše uzeli: Groningen, Viljem II, Roda;

PRO LIGA, BELGIJA

Anderleht ste udarali prilično jako, Klub Briž na drugom mestu u Belgiji, aku podosta zaostaje. Ima i rezona - Anderleht je jedan od timova koji vam je ove godine više dao nego uzeo. Mada ako gledamo samo krajnje granice - najviše vam je doneo Muskron što je, moramo da priznamo, i nas same prilično iznenadila. Nije bilo pametno prognozirati utakmice Lokerena, Vasland Beverna i - a to smo već znali - Standarda iz Liježa.

Najviše igrali: Anderleht, Klub Briž;

Najviše doneli: Muskron, Vesterlo, Kortrajk;

Najviše uzeli: Lokeren, Vasland Beveren, Standard Lijež;

PRIMEIRA, PORTUGALIJA

Kao i u slučaju Holandije zna se šta ste najčešće igrali, ovde sa dve dodatkom Brage kao neporecivog četvrtog kluba Portugalije. I recimo da ste, otprilike, sa Bragom bili na nuli, sa Benfikom i Sportingom baš fino zaradili, dok je podbacio samo - Porto. Aruka je inače bila iznenađujuće dobar izbor za klađenje jer bi je prošlog proleća, pre no što su ispali iz lige, dobili i osnovci što ste na vreme uočili.

Najviše igrali: Benfika, Porto, Sporting, Braga;

Najviše doneli: Aruka, Šaves, Moreirense;

Najviše uzeli: Vitorija Setubal, Maritimo, Feirense;

SUPER LIG, TURSKA

Ni ovde nije bilo dileme kad su najigraniji timovi u pitanju, mnogo veće kad je konačan utisak u pitanju. Ali Ahisar i Genčlebirligi su u top 10 klubova na kojima ste najviše zarađivali što će reći da tursko prvenstvo pratite pažljivije no što bi laik rekao. Greška je bila što ste sve vreme čekali da krene pad Istanbul Bašakšehira, što se baš i nije desilo, te što ste previše respektovali slavnu istoriju Fenerbahčea. Nažalost, baš na Fener ste najviše i zatezali. Bešiktaš i Galata su vam generalno donosili novac.

Najviše igrali: Fenerbahče, Bešiktaš, Galasataraj, Bašakšehir;

Najviše doneli: Ahisar, G’Birligi, Rize;

Najviše uzeli: Kajzeri, Trabzon, Bašakšehir, Fenerbahče;

SUPERLIGA, SRBIJA

Svi bismo sigurno voleli da nam prvenstvo bude jače i ujednačenije, ali ovakvo-kakvo je: zgodno je za tiket ako ni za šta drugo. Naime, kad je srpsko prvenstvo u pitanju samo su Spartak i Mladost, dok su jurili na Evrou, umelo da vas u kontinuitetu rezultatski iznenađuju, negde na nuli ste bili i sa Bačkom, dok ste na svima ostalima - prihodovali. Cela liga je generalno “košmar“ za kladionicu. Večiti beogradski rivali su jednostavo previše dominantni.

Najviše igrali: Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Čukarički;

Najviše doneli: Crvena zvezda, Javor, Voždovac, Čukarički;

Najviše uzeli: Spartak, Mladost;

(FOTO: Shutterstock)