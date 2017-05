Šta priča ovaj čovek? Moje rezerve su bolje od Realovih!? A da malo pročešljamo brojke...

Jedno je pogodio, Barsa ima više titula od kraljevskog kluba u poslednje četiri godine, ne i Liga šampiona

Može da se razume rivalstvo, može da se razume i potištenost zbog eliminacije iz Lige šampiona, može da se shvati gnev Barseloninih navijača da možda neće biti prvak Španije čak i da dobije sve utakmice do kraja, ali je teško, gotovo nemoguće, objasniti pogrešne ocene kojima Luis Enrike pokušava da zamaže oči javnosti.

Odlazeći šef struke katalonskog giganta mrtav-hladan je izjavio da su ove sezone fudbaleri sa klupe njegovog tima više doprineli rezultatima Barse nego što su to učinili Realovi rezervisti. Pred duel sa Viljarealom u 36. kolu Primere, Enrika su novinari, između ostaliog, zapitkivali i o poslednjim uspesima kraljevskog kluba, pa i to tome kako igraju momci koji kod Zinedina Zidana nisu u prvom planu.

„Ne mislim da su rezerve Reala više doprinele njihovom timu nego naše rezerve Barseloninom“, rekao je Enrike.

Kako se samo prevario. Postao je predmet ismevanja u španskoj sportskoj javnosti. Bar onoj naklonjenoj Madriđanima. Konkretno: Andre Gomes, Havijer Maskerano, Rafinja, Luka Dinj, Aleiš Vidal, Pako Alkaser, Arda Turan, Denis Suarez i Žeremi Matje su ove sezone zbirno dali 23 gola u prvenstvu. Isto koliko zajedno Alvaro Morata i Isko.

Još malo statistike: Morata na svom kontu ima 18 golova i šest asistencija u svim takmičenjima (Primera, Kup kralja, Liga šampiona). Isko deset datih i sedam nameštenih golova. Hames Rodrigez devet u mrežu i čak 13 dodavanja za pogodak saigrača. Nausuprot Paka Alkasera (7+3), Denisa Suareza (3+5) ili Andrea Gomesa (3+2), za koga mnogi kažu i da mu je sedenje na klupi Barse premija u životu.

Real će verovatno osvojiti titulu, ako ne pogreši do kraja prvenstva. A ima šansu i za duplu krunu, jer će izvesno igrati finale Lige šampiona u Kardifu. Biće mu to treće finale elitnog kupa u četiri godine. Dva je već osvojio.

„To je činjenica koja povećava vrednost Reala kao kluba. Nego, pogledajte učinak Reala u Primeri u poslednje četiri sezone. Onda podatak i nije tako pozitivan“, rekao je Enrike, a mi tek da podsetimo da je u tom periodu Barselona triput osvajala šampionsku titulu, dok je jedna pripala Atletiku.

Na kraju, i o „večitom ratu“ na relaciji Lionel Mesi - Kristijano Ronaldo. Posle dva pogotka Argentinca u nedavnom El Klasiku svet je urliknuo da je on sledeći osvajač Zlatne lopte, ali posle het-trika Portugalca u polufinalu Lige šampiona krenula je kampanja „madridista“ da on to priznanje odbrani.

„Ne zanima me, uopšte“, odbrusio je Luis Enrike.

(FOTO: Action images)