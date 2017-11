Šta radi ovaj čovek? Koje su to formacije?! Argentina od 2:0 do 2:4! (VIDEO)

Nigerija pregazila viceprvaka sveta za 29 minuta...

Tužnu sudbinu Italije Argentinci su na jedvite jade izbegli u finišu južnoameričkih kvalifiakcija, ali to kao da nije otreznilo Horhea Sampaolija! Njegove kombinacije i pretumbacije, sa konstatnim izmenama sistema i formacija, nikako ne doprinose da se Gaučosi konsoliduju i počnu da igraju onako kako se od njih očekuje.

Viceprvak sveta u poslednjem meču u 2017. godini doživeo je vrlo neprijatan poraz od Nigerije i to posle vođtva od 2:0. Afrikanci su u veliki preokret krenuli u pretposlednjem minutu prvog poluvremena i za manje od 29 minuta postigli četiri komada za jednu od najvećih pobeda u novijoj istoriji.

Poslednji put Gauoči su primili ovoliko golova još 2011. i tada ih je takođe isprašila Nigerija - 4:1.

Šta se desilo Argentincima nakon što su Banega i Aguero doneli prednost od 2:0 nije baš najjasnije. Nigerija je smanjila na 1:2 lepim pogotkom igrača utakmice - Kelečija Ihenača, i od tada je sve krenulo nizbrdo za Sampaolijevu četu. Ivobi i Idovu u samo dva minuta preokrenu na 3:2, pa krilni napadač Arsenala svojim drugim pogotkom u 73. minutu rešava sve dileme oko pobednika.

Sistem i formacija Argentine? Teško da i oni najbolji piznavaoci južnoameričkog fudbala mogu da "provale". Menjalo se to više puta tokom utakmice. Od, u najmanju ruku čudnih 3-3-3-1, pa sve do 3-5-1-1, sa povratnikom Dibalom u ulozi plejmejkera. Ništa to nije valjalo.

Ovakvoj Argentini ni sa dva Mesija ne piše se dobro na Mundijalu...

ARGENTINA - NIGERIJA 2:4 (2:1)

/Banega 27, Aguero 36 - Ihenačo 44, Ivobi 52, 73, Idovu 54/

Krasnodar.

Sudija: Bezborodov (Rusija).

Argentina: Markesin, Maskerano, Pecela, Otamendi, Banega, Perez, Lo Selso, Pavon, Di Marija, Dibala, Aguero. Igrali su još: Beluši, Benedeto, Gomez, Insua, Peroti, Rigoni.

Nigerija: Akpeji, Avaziev, Trost-Ekong, Balogun, Šehu, Aina, Ndidi, Obi Mikel, Ogu, Ivobi, Ihenačo. Igrali su još: Kajode, Ebuehi, Musa, Omeruo, Uzoho.

(foto: Action Images)