Šta sad s Ikardijem? Vanda je došla po svoje, neko bi do 20. juna mogao da plati 110.000.000

Kako zadržati kapitena u Interu

Ikardi gol - Inter tri boda. I tako cele jeseni...

Strašna golgeterska forma Argentinca je glavni razlog Interovih uspeha u jesenjem delu sezone i drugog mesta na tabeli. Ili je možda Ikardijeva golgeterska serija proizvod rada cele ekipe i revolucije koju je sa sobom doneo Lučano Spaleti? Kako god, Ikardi ima početak sezone iz snova. Dao je 15 golova na 14 utakmica!

A sa svakim njegovim golom osim što Interu rastu šanse za "skudeto", rastu i šanse da bi ovo mogla da bude njegova poslednja sezona u dresu Nerazura. Iako ima važeći ugovor do 2021. godine, to ne znači da je blindiran...

Ikardi u ugovoru ima otkupnu klauzulu u visini od 110.000.00 evra. Koja važi do 20. juna svakog leta. Klub koji do tog datuma isplati 110.00.000 evra može da vodi Ikardija. Naravno, ukoliko igrač to želi. Inter se tu ništa ne bi pitao.

S obzirom na Ikardijeve igre, na nedostatak klasičnih „devetki“ vrhunske kalse na fudbalskom tržištu, kao i činjenicu da ide Mundijal zbog kojeg će sledećeg leta rasti cene na tržištu, ne deluje nimalo nerelano da neko plati 110.000.000 evra za Maurita. Naprimer Real Madrid koji će prodati Bejla i kojem je uz Benzemu potreban još jedan klasični centarfor. Ili možda Čelsi čiji trener Konte je još ranije želeo Ikardija? Ili možda Mančester Junajted koji će ostati bez Ibrahimovića?

Zato Inter mora da uradi nešto i izbaci klauzulu. A to može samo kroz novi ugovor. Dužina ugovora se ne bi menjala, ostala bi do 2021. godine, ali visina plate bi mogla da izbaci spornu klauzulu. Ikardija zastupa njegova žena Vanda Nara. Argentinska starleta se do sada pokazala kao težak pregovarač kada su interesi njenog muža u pitanju. Upravo je ona izboksovala pomenuti ugovor i klauzulu sa godišnjom platom od 5.000.000 evra. Sa tim novcem je Ikardi najplaćeniji u Interu, ali zaostaje za nekim drugim igračima u Seriji A poput Iguaina, Donarume, Bonućija, Dibale... koji imaju oko 8.000.000 po sezoni.

Vanda smatra da je njen muž najvredniji igrač u Seriji A i da tako treba i da bude plaćen. Zato traži duplo od onoga što Ikardi trenutno zarađuje. Za evropske uslove 10.000.000 evra i nije neki ogroman novac. U Engelskoj, Realu, Barsi ili Pari Sen Žermenu bi Ikardi dobio te pare. U Italiji teže, ali nije nemoguće. Sa tim ugovorom bi postao najplaćeniji u ligi i Inter bi bio miran nekoliko godina dok plate u Seriji A ne dostignu taj nivo.

Kineski gigant Suning koji je vlasnik Intera je svestan da na Ikardijevim plećima leži oporavak kluba koji je palniran. Inter se u ovoj sezoni može vratiti u vrh italijanskog fudbala i Ligu šampiona što će za Kineze značiti i izvor veće zarade. Inter više neće biti samo trošak za Kineze već i nešto što će samo sebe održavati. A sve to zavisi i od Ikardija... Argentinac je jako popularan u Kini što je bitno za Suning. Gazda Žang neće dozvoliti da kineski Inter tako lako ostane bez svog simbola i kapitena.

Zato se uskoro očekuje početak razgovora u novom ugovoru za Ikardija i povećanju plate. U Interu bi voleli da sve zavre pre leta i Mundijala. I da klauzula ode u prošlost...

(FOTO: Action images)