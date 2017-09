Šta Srbija treba da promeni u odnosu na prvi meč sa Rusijom?

Pet stvari koje su Orlovima potrebne za trijumf

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Došao je i taj dan. Prelomni za srpsku košarkašku reprezentaciju na ovogodišnjem Evrobasketu - polufinale, bitka za medalju sa Rusijom i prilika za osvetu (RTS, 20.30).

Dok je sve aktuelnija priča o tome da Srbiju nijedan tim osim američkih Vanzemaljaca ne može dva puta zaredom da pobedi na istom takmičenju, selektor Aleksandar Đorđević nada se da će se tradicija nastaviti i danas. Ali, pre svega, uzda se u svoje trenersko znanje i vojsku koju ima na raspolaganju, oslabljenu izostankom Branka Lazića.

Utakmica sa Rusijom, odigrana u drugom kolu grupne faze pre trinaest dana, naterala je Orlove, pa i selektora Đorđevića da izmene pristup igri i samu taktičku filozofiju. Odnosno, da je koriguju i prilagode istanbulskim uslovima. Rezultati su bili jasni i vidljivi u poslednje, bezmalo dve sedmice.

Ostaje, ipak, urezana činjenica da je Rusija dosad jedina uspela da Srbiju izbaci iz prepoznatljivog koloseka - da je prva napadne i poremeti njene konture. To je, na kraju, odradila uspešno.

Zbog toga se i postavilo logično pitanje - šta je to što Srbija treba da promeni u odnosu na prvi meč?

KONCENTRACIJA

Tu, pre svega, mislimo na izvođenje slobodnih bacanja. Nijedan tim na velikom takmičenju nema taj luksuz da promaši čak jedanaest slobodnih bacanja (24/35). Rusija je element iznenađenja donela u odbrani na granici, pa čak i preko granice faula. Tada su slabiji učinak imali oni od kojih se očekivalo da će biti mirnije ruke - Bogdan Bogdanović (4/8), Vladimir Lučić (2/5), dok su Boban Marjanović i Dragan Milosavljević imali po dva neiskorišćena šuta. Nije to, naravno, kritika, već čista statistika. A ona kaže da je konačna razlika bila samo tri poena...

Osim toga, Srbija je protiv Rusije imala i 16 izgubljenih lopti, najviše na dosadašnjem Evropskom prvenstvu. Otkrio je nedavno selektor Đorđević da je utakmica sa Baćuškama baš zato i naterala igrače da se svakodnevno okupljaju u hotelskim sobama i razgovoraju o svim detaljima, greškama i elementima koje bi dodatno trebalo unaprediti...

ODBRANA ŠUTA ZA TRI POENA I PIK'N'ROL

Dve najveće boljke srpskog tima u dosadašnjem toku prvenstva. Orlovi se nalaze na negativnom proseku od gotovo deset primljenih trojki, a Rusija je u prethodnom dvoboju bila precizna čak jedanaest puta. Od toga - Aleksej Šved je imao četiri hica. Tim Sergeja Bazareviča je na toj, prvoj utakmici, dobro eksploatisala protivnikovu nespremnost da brani šuteve sa distance, ali i pik'n'rol saradnju Šveda i Timofeja Mozgova, koja je zadavala dosta muka.

U igri Rusije sve polazi od Alekseja Šveda, ali dosad nijedan tim nije uspeo da pronađe defanzivno rešenje za njega. Čak i kada se to dogodi, usledilo bi dodavanje ka prvom slobodnom saigraču, a neretko i kazna (poput one Kulaginove trojke kada je ostao potpuno sam). Tu će komunikacija među igračima biti od najvećeg značaja. Pre svega kako bi se zaustavila laka probijanja bedema i zatvori prolaz do koša. Što je u prvom meču bio slučaj.

Odbrana bi, jednostavno, trebalo da bude na nivou kao protiv Italije. Da se izbaci velika količina energije na parket, da se uđe agresivno u svaki duel i odradi kvalitetna kontrola skokova. Ako pristup bude baš kao u meču protiv Azura, Srbija je na dobrom putu.

MARJANOVIĆ - MOZGOV

Treba jasno postaviti stvari - izbaciti Mozgova iz reketa i Marjanoviću ostaviti prostor za rad. Ne suprotno.

Boban Marjanović je najveću porciju koševa protiv Rusije ubacio sa linije slobodnih bacanja. Imao je učinak - 11/13. Sergej Bazarevič je najveći deo odbrane usmerio baš na izolovanje Marjanovića, te zaustavljanje Ognjena Kuzmića, koji se protiv Rusije ispromašivao iz neposredne blizine koša. To je, opet, do faktora koncentracije, a novi centar Reala je u poslednje dve utakmice izgledao daleko bolje, stabilnije i jače u duelima.

Što se elementa Marjanović - Mozgov tiče, Srbija u ovom meču treba da pronađe način kako da izbaci ruskog centra iz ravnoteže, a Marjanoviću otvori više prilika da dođe do lakih poena. Đorđević i njegovi saradnici verovatno će veću pažnju obratiti na brze defanzivne kretnje posle blokova, na bolju komunikaciju svih redova petorke, na pomaganje sa strane pomoći. Odnosno, da pokuša da raširi rusku odbranu boljim napadačkim pristupom Lučića, Milosavljevića, Jovića, uz Bogdana Bogdanovića. I tako stvori veći prostor Marjanoviću za manevar.

Timofej Mozgov nije previše talentovan igrač, odnosno osim dobre saradnje sa Švedom i sirove fizičke snage, ne poseduje neki izraženiji kvalitet. Zato mu treba oduzeti ono što najbolje zna da radi.

FAKTOR JOVIĆ

Stefan Jović je prvu utakmicu protiv Rusije završio sa čak sedam asistencija, ali svega dva ubačena poena. I to je ono što bi trebalo da se promeni u ovom meču. Jović nije skorer po prirodi i nije preuzeo tu ulogu od Miloša Teodosića, već je organizator isključivo podređen timu i razigravanju saigrača. Ali, njegovi poeni su znali da donesu prevagu i budu upravo tas na vagi vredan pobede. Podsetimo se, samo, meča protiv Turske i njegovih 15 koševa protiv Turske. Posebno one trojke koja se nadovezala na Bogdanovu simultanku i razbila domaćina u paramparčad.

Nema tu previše filozofije, već je Srbiji potreban ofanzivniji Jović, sa dobrim pregledom igre, ali i prepoznatljivim prodorima ka košu iz kojih je izvlačio lake poene, pa čak i faul uz slobodna bacanja. Srbiji treba pretnja više kako bi se Rusija izbacila iz takta. Odnosno, još neko ko će da rastereti Bogdana i uz Mačvana, Lučića, Marjanovića, pa možda čak i Milosavljevića, da rasporedi ostatak poena u timu.

ENERGIJA

U oba smera igre. Srbija je protiv Rusije izgleda kao da nema dovoljno energije u sebi. Isti slučaj viđen je i protiv Mađarske, kada su se mnogi uplašili da Srbija ostaje bez glavne pokretačke snage. Ali, sve se to nadoknadilo baš u meču sa Italijom, kada su Orlovi bili pokretniji, brži, jači, agresivniji nego ikada ranije na turniru. Rusija je, doduše, fizički najjača ekipa na turniru, ali znao je stručni štab i ranije da nadomesti eventualni izostanak fizikalija dobrim trčanjem i brzim rešenjima. To nam je potrebno i sada.

Iz ovog ugla izgleda kao da je Aleksandar Đorđević upravo to i želeo sve vreme - da igrače postepeno uvodi u prepoznatljivi ritam i onda kada je najvažnije - sruči na takmace sve što ima. U takvim uslovima Rusija će imati velikih problema. Jer, Šved će izgurati svoju partiju ko god ga čuvao (šteta je što nema i Lazića u rotaciji), ali Srbija može da izoluje Mozgova i natera Voronceviča na još jedno nervozno izdanje (dobar deo turnira igra atipično s dozom nervoze), što bi Ruse uvelo u problem. Jer bi onda veliki teret pao na Fridzona, Hvostova i Kulagina. A njima, shodno godinama (Fridzon) i kvalitetu dosta zavisi od toga koliko je protivnik spreman da se oznoji u odbrani.

Zato - čekamo novo atomsko izdanje Srbije.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

