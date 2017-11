Stadion zviždi, Điđi tapše, Azuri vrište himnu (VIDEO)

Velika utakmica. Baš velika. A takva je i atmosfera koja je tokom intoniranja himni Italije i Švedske dostigla tačku ključanja.

Intonira se himna Švedske, pola stadiona zviždi. Čudno. Tako nešto se može očekivati na Balkanu, reklo bi se. Ali ima takvih stvari i na Apeninima.

Na celu situaciju odgovara Đanluiđi Bufon snažnim aplauzom. Da pokaže i dokaže kakav je gospodin i džentlmen.

A onda - erupcija!

UŽIVO: Italija - Švedska

"Fratelli D'italia" grmi sa ozvučenja, grmi sa tribina, grmi iz grla Italijana. Sve puca. Čulo se do Beograda.

A very passionate Italian national anthem led by Florenzi and Immobile #ItaSwe pic.twitter.com/Yyc7e0ZwUl