Stairway to heaven (FOTO+VIDEO)

Izlaz broj 13 i stepenište ispod njega na stadionu Glazgov Rendžersa – crna rupa britanskog fudbala, drugog dana januara 1971. godine progutala je 66 ljudi!

Jedna pijana noć i prvi dan nove 1927...

Rendžers i Seltik igrali su jedan od svojih čuvenih derbi mečeva. Sve do 89. minuta nije bilo golova, a onda su gosti poveli sa 1:0. Nekoliko hiljada navijača domaćeg tima krenulo je istog momenta ka izlazu broj 13. Ljudi su voleli kroz ta vrata da prolaze jer su tako bili najbliže stanici metroa Kopland...

Time to remember the 66 people who tragically lost their lives in the Ibrox Disaster on 2 January 1971. #Rangers #Celtic pic.twitter.com/FvtLILx1pf