Stefan de Fraj ide za džabe u Inter: Ugovor na pet godina i 1.000.000 evra više od Lacija

U igri je i u Juventus

Milan Šrinijar se pokazao kao sjajno rešenje, njegov partner u odbrani Žoao Miranda je dokazan igrač na svetskom nivou, međutim, narednog leta em puni 34 godine, em mu ističe ugovor, pa Inter mora da gleda u budućnost, a tamo vidi - Stefana de Fraja.

Milanski velikan označio je prvotimca Lacija jednim od prioriteta kad su u pitanju naredna dva prelazna roka, s tim da će već ove zime pokušati da ga dovede iz Lacija. Suština vesti, plasirane na stranicama Gazete delo sport, jeste da su Nerazuri stavili pred reprezentativca Holandije bolje uslove od onih koje mu nude Rimljani ako prelomi da ostane na Olimpiku. De Fraju u junu ističe ugovor i zato je Lacio izašao sa ponudom da potpiše novi ugovor do 2021, a da mu zarada bude 2.500.000 evra po sezoni, a otkupna kluazula ograničena na 27.000.000 ili 28.000.000 evra.

Nekadašnji član Fajenorda se premišlja. U tom oklevanju da li da prihvati ponudu Lacija stigla je Interova. Ona glasi: ugovor na pet godina (počev od leta, pa do 2022), plata 3.500.000 evra, plus bonusi, za koje italijanski mediji uveravaju da su „lako dostižni“. Štagod to značilo.

Glavni zagovornici ove ideje su direktori Pjero Ausilio i Valter Sabatini, koji će, osim u Laciju, konkurenciju za potpis De Fraja imati i u Juventusu. Ruku na srce, ne toliko žestoku, jer Stara dama nije ni izašla sa konkretnom ponudom. Zasad je sve na nivou raspitivanja. Ponajviše zbog činjenice da je Maks Alegri letos vratio Matiju Kaldaru na doškolovavanje u Atalantu i da se 23-godišnji defanzivac fino razvija u Bergamu, pa bi naredne sezone mogao da se nada minutima u Torinu.

(FOTO: Action images)