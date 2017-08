Stojeće ovacije za Falkaa: het- trik uz remek delo! Sveci, Monako vam neće ništa pokloniti (VIDEO)

Kneževi ubedljivi u Dižonu

Samo je bodovna razlika nepoznata. Ali titula sigurno ide na Park prinčeva. Bar je tako uvreženo mišljenje u fudbalskom svetu posle Nejmarovog dolaska u Pari Sen Žermen. I verovatno je da će tako i biti, ali prevarili su se svi koji su pomislili da će se Monako tek tako predati. Ne, aktuelni šampion je rešen da pokaže da ima čime da se suprotstavi prebogatom prestoničkom timu, pa je posle pobede nad Tuluzuom razmontirao i Dižon. Na gostovanju u drugom kolu lige ubedljivih 4:1 u režiji Radamela Falkaa, koji cveta na Azurnoj obali.

Uostalom, otkako se vratio iz Engleske, odigrao je 46 utakmica za aktuelnog šampiona Francuske i postigao 34 golova! U Dižonu tri komada. Ovaj drugi za TV špice. Apsolutna majstorija. Gađao je rašlje protivničkog gola kao kad Stef Kari na treningu Goldsen Stejta šutira trojke. Neverovatno lako izgleda kad to radi El Tigre.

Kad je izlazio iz igre u 79. minutu i domaća publika ga je nagradila stojećim ovacijama.

Odličan ukupni utisak upotpunile su makazice Žemersona, koji je - kao i Falkao - bio strelac i u prvom kolu protiv Tuluza. Ali ako su tada navijači i strepeli za bodove, večeras nije bilo apsolutno nikakve dileme.

Da, ima i do toga što Dižon objektivno nije tim za velika dela, ali ima i do kvaliteta u Monakovom timu. Verovatno i inata. Jer to Pari Sen Žermenovo rasipanje novcem i sva omalovažavanja Kneževa koje više niko i ne uzima u razmatranje kad se govori o tituli sigurno je izazvalo reakciju.

Otišli su Tijemu Bakajoko, Bernardo Silva, Benžamin Mendi, Valer Žermen, možda će i Kilijan Mbape, koji je današnji meč presedeo na klupi jer se trener Leonardo Žarim boji da su sve ove priče o njegovom odlasku u Real ili PSŽ jednostavno morale da ga poremete. Ali svi ovi momci koji su ostali kao da su se pregrupisali i rešili da u glas istaknu: pa valjda smo i mi zaslužni za tu titulu?

Ne potcenjujte Monako!

LIGA 1 - 2. kolo:

Petak:

Nica – Troa 1:2 (0:0)

/Plea 63pen – Nijane 53, Kauji 85/

Ren – Lion 1:2 (0:0)

/Borižo 86 - Depaj 57, Dijaz 74/

Subota:

Nant – Marselj 0:1 (0:0)

/Okampos 87/

Amijen – Anže 0:2 (0:1)

/Kriveli 27, Mangani 56/

Bordo – Mec 2:0 (1:0)

/Vada 44, Sankare 64/

Kaen – St. Etjen 0:1 (0:0)

/Hamuma 67/

Tuluz – Monpelje 1:0 (1:0)

/Durmaz 43pen/

Nedelja:

Strazbur – Lil 3:0 (0:0)

/Marten 74, Lenard 82, Grim 88/

Dižon – Monako 1:4 (1:3)

/Said 43 - Falkao 3, 37, 51, Žemerson 25/

21.00: Gengan - PSŽ

