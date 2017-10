Stojković otkrio: Milojević nam je posle Arsenala rekao da je to Zvezda kakvu on želi

"Navijači su ostali 40 minuta posle utakmice i pevali. Meni je to fenomenalno! Nažalost, neki su u to vreme bili na doping kontroli, neki su odmah morali kod doktora. Dosta povređenih igrača je završilo utakmicu. Krivo mi je što nismo mogli da se vratimo na teren svi kao ekipa", kaže vihorni desni bek Crvene zvezde

Veliko je pitanje da li bi dvorana Aleksandar Nikolić, možda čak i Beogradska Arena bile dovoljno velike da prime sve navijače Crvene zvezde, samo da je rezultat susreta protiv Arsenala ostao bar nerešen. Naravno, niko od pristalica crveno-belih nije imao šta da zameri svojim fudbalskim herojima, posebno jer su poslednju kap znoja ostavili na travnjaku stadiona "Rajko Mitić" zarad nadigravanja sa premijerligaškim velikanom.

To su navijači znali da prepoznaju, pa su fudbalere vođene Vujadinom Savićem i Filipom Stojkovićem pozdravili gromoglasnim aplauzom uoči košarkaškog spektakla u ulici Čarlija Čaplina, gde je Crvena zvezda dočekala Barselonu. I eto, svi zajedno dočekali su prvi trijumf nove Crvene zvezde u Evroligi. I to kakvu!

"Navijači su prepoznali da smo mi našim zalaganjem protiv Arsenala zaslužili tako nešto i hvala im na tome. Mi ćemo uvek biti uvek uz košarkaše, kao što su i oni uz nas, a navijačima želim da uvek budu uz oba tima", iskreno će Filip Stojković.

Koliko su navijači na stadionu "Rajko Mitić" bili zahvalni svojim fudbalerima što su se lavovski borili protiv Arsenala i pokazali više od igre govori i činjenica da je severna tribina stadiona ostala puna i 40 minuta posle utakmice, gde se samo čula pesma, uz poruke zahvalnosti.

"Meni je to fenomenalno! Nažalost, neki su u to vreme bili na doping kontroli, neki su odmah morali kod doktora. Dosta povređenih igrača je završilo utakmicu. Krivo mi je što nismo mogli da se vratimo na teren svi kao ekipa. Nismo hteli da samo nas nekoliko ode tamo, ne bi bilo u redu. Sledećom prilikom ćemo im se odužiti za to".

Trener Vladan Milojević nije bio zadovoljan rezultatom, ali jeste igrom svojih izabranika. Novinare je zanimalo šta je šef struke poručio timu posle utakmice?

"Rekao nam je da je ponosan na nas, da smo prava Zvezda, kakvu on hoće. Uz malo sreće mogli smo i do pozitivnog rezultata, ali on je i dalje ponosan na nas. Naravno, pogotovo zbog nas, navijača i toga što je Arsenal došao u Beograd".

Tradicija poseta fudbalske i košarkaške sekcije utakmicama onih drugih je nastavljena. Na obostrano zadovoljstvo.

"Bio sam i ranije nekoliko puta. Volim ove košarkaše, volim košarku, pored fudbala mi je omiljeni sport. Igrali su fenomenalno i doneli prvu pobedu".

Pitali smo Filipa - da li odigra poneki basket?

"Slabo, obaveze ne dozvoljavaju. Možda nekad malo na pauzi, kad mi se pruži prilika".

A koga bi pobedio u šutiranju trojki?

"Vujadina - uvek, a-ha-ha", s osmehom je završio Stojković.

(FOTO: MN Press)