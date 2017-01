Strašni Lauri i Derozan pojeli Lejkerse! Milsap zaustavio Atlantinu agoniju i sedam godina čekanja Mamuza (VIDEO)

Nikola Vučević dominantan, Nemanja Bjelica skroman, Boban Marjanović ni na klupi...

Bezmalo punih sedam godina košarkaši Atlante čekali su dan kada će ponovo osetiti slast pobede nad San Antonijom. I eto, Hoksi su isti dočekali na startu 2017. godine! Posle jedanaest uzastopnih poraza, ne računajući pripremne susrete, Atlanta je nadigrala Mamuze. Opet na svom terenu i nakon produžetka, baš kao i na startu druge decenije 21. veka - 114:112.

Učenici Grega Popoviča uspeli su da istrpe i izdrže udare Hoksa sa distance, čak uvedu i meč u doigravanje. Ali, druga najlošija šuterska ekipa van linije 7,24 metara prethodne noći udarala je po Sparsima svim silama. Sa čak 14 hitaca iz 28 pokušaja. Tako nešto nisu mogli da izdrže čak ni igrači San Antonija, jači za Kavaja Lenarda, koga je mučio stomak prethodne dve utakmice.

Atlantu je do pobede vodio Pol Mislap, koji je za punih 46 minuta na parketu spakovao 32 poena i 13 skokova! I upravo je Milsap razarao protivničku odbranu na ulasku u poslednju četvrtinu i mukom stvorenu prednost rivala topio lagano.

Sparsi su mogli do pobede još u četiri deonice igre, ali se Lenardov ofanzivni skok na 11 sekundi do kraja nije pretvorio u koš. A onda je Atlanta produžetak otvorila sa dve vezane trojke i tako stekla veliku i nedostižnu prednost.

Odličnu partiju iza sebe imao je i Tim Hardavej džunior sa 29 koševa, dok Sparsima nisu pomogli ni 27 poena i 13 skokova Lamarkusa Oldridža i 22 koša i šest asistencija Tonija Parkera.

Detroit je ipak uspeo da izađe kao pobednik iz gostovanja Majamiju. Lišeni pomoći dvojice najboljih igrača, Hasana Vajtsajda i Gorana Dragića, igrači Hita nisu mogli mnogo. Ali, pružili su dovoljno jak otpor da iz Detroita izvuku i poslednju kap znoja - 107:98.

Andre Dramond ponovo je dominirao reketima sa 25 poena i 18 skokova, dok je Kentavijus Kaldvel Poup dodao još 23-6-5. U domaćim redovima Džejms Džonson ubacio je 20, Vejn Elington 18, a Džoš Ričardson 13 poena, uz osam završnih dodavanja. Boban Marjanović ponovo nije bio ni na klupi za rezervne igrače.

Los Anđeles Lejkersi nisu se dobro proveli protiv Toronta. Konačni rezultat nije bio tako strašan (123:114) koliko je sam dvojac Derozan - Lauri prkosio svim zakonima. Jer, ubitačni tandem Reptorsa skupio je zajedno čak 72 poena, 10 skokova i 10 asistencija! S tim što je prvi imao 31-1-3, a drugi 41-9-7!

Dakle, samo njih dvojica gotovo dve trećine koševa celog tima. Lejkersi su na kraju imali čak 15 ubačenih trojki, uz 28 poena D'Anđela Rasela i 26 koševa Nika Janga, koji su zajedno smestili čak 13 dalekometnih pucnjeva. Ali, sve to bilo je premalo za snažni Toronto.

Nemanja Bjelica imao je skromnih pet poena, dva skoka, asistenciju i ukradenu loptu za 14 minuta na parketu u porazu od Portlanda. Trejlblejzersi su nadigrali Minesotu sa 95:89, uz rekord karijere Si Džej Mekoluma od čak 43 poena! Prvi iza njega po učinku u timu bio je Mejson Plamli sa 18 poena i osam skokova, a u timu nije bilo Lilarda.

Na drugoj strani Endrju Vigins ubacio je 24, Zek Lavin 13, a Karl Entoni Tauns 11 poena, uz čak 13 skokova.

Još jedan odličan meč iza sebe ima Nikola Vučević, ali je njegov Orlando ponovo pao na kolena. I to protiv Indijane, koja je slavila sa 117:104. Crnogorski as meč je završio sa 18 poena i 11 skokova, dok je Serž Ibaka ubacio 17 koševa, koliko i Džef Grin. Domaćina je do sigurne pobede vodio Majls Tarner sa 23 poena i 12 uhvaćenih lopti, dok je Pol Džordž dodao 19 koševa.

NBA - REZULTATI

Atlanta - San Antonio 114:112 - posle produžetka

/Milsap 32 - Oldridž 27/

Indijana - Orlando 117:104

/Tarner 23 - Vučević 18/

Majami - Detroit 98:107

/Džonson 20 - Džekson 27/

Minesota - Portland 89:95

/Vigins 24 - Mekolum 43/

LA Lejkers - Toronto 114:123

/Rasel 28 - Lauri 41/

