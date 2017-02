Sublimacija Pari Sen Žermenove moći: Mesi nije pipnuo loptu u šesnaestercu?! (GRAFIKA)

Strašnu utakmicu odigrao je Pari Sen Žermen u prvom susretu osmine finala Lige šampiona. Toliko moćno izgledali su puleni Unaja Emerija da je Barselona dugo izgledala kao samo jedan prosečan evropski klub. Zato rezultat na kraju utakmice i jeste glasio - 4:0.

Pomalo nestvarno na prvi pogled, ali Pari Sen Žermen je odigrao savršeno i u svim segmentima nadigrao Barselonu. A sublimacija moći koju je tim Unaja Emerija demonstrirao ove večeri možda leži u jednom podatku - da je od najdominantnijeg fudbalera današnjice stvorio duha. Lionel Mesi se nije video na Parku prinčeva. Bukvalno. Iako je svih 90 minuta bio na terenu. Potpuno neupotrebljiv, nevidljiv.

Talentovani debitant Prensel Kimpembe, Markinjos i društvo iz odbrane, zajedno sa Markom Veratijem i Blezom Matuidijem ispred, učinili su nešto što je pitanje da li se ikada dosad desilo - Mesi nije uspeo da primi loptu unutar šesneasterca! Svi pokušaji argentinskog majstora da uđe u ozbiljniju šansu, ma samo da zadrži loptu duže od nekoliko sekundi bili su zaustavljeni već na samom startu.

Kockao se Emeri sa Kimpembeom i Adrijenom Rabioom, što je u eri Lorana Blana bilo nezamislivo, da u sastavu na tako važnoj utakmici ima klince iz klupske akademije. Ali, oni su večeras Mesija „strpali u džep“.

Strašan podatak.

1 - Lionel Messi has failed to register a single touch in the opposite box in a #UCL game for the first time this season. Disconnection. pic.twitter.com/zwdduc0T3L