Sudoku za dosadu, Gobeljićeve gaće s Betmenom i kako su Englezi ocenili Zvezdu...

Crveno-bela armija navijača veliča bod osvojen sinoć u Londonu, dok su Englezi i njihovi mediji poprilično ravnodušni. Oni tek konstatuju da je Arsenal s tim bodom prošao dalje. Igrom se mnogo ne bave. Kažu, bila je dosadna utakmica, pa se tako novinar Dejli mejla u jednom šašavom tekstu više osvrtao na neke bizarne detalje, kao što su, recimo, gaće Marka Gobeljića.

"Betmen... U najmanju ruku interesantan izbor donjeg veša", piše Met Barlou.

Isti list navodi kako interesovanja za utakmicu i pored skoro 60.000 prisutnih navijača nije bilo bogzna kakvo. Primećeno je dosta praznih stolica, kao i jedan gospodin koji u jeku napada Arsenala rešava sudoku.

Great night of European football at the Emirates. This bloke nailed the sudoku during the second half pic.twitter.com/F1oARQD8gI