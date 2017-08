Superliga: Voždovac na pravom testu, derbi se igra na Brdu

Zmajevi putuju u Suboticu, Nišlije gostuju kod Čukaričkog

Veći deo Srbije će još pričati o evropskim izazovima beogradskih večitih rivala, ali preostali superligaši moraće glave da usredsrede na ono što ih čeka u šestom kolu prvenstva, jer u njemu ćemo gledati nekoliko izuzetno zanimljivih duela.

Pred početak sezone to ne se bi reklo, ali sada pod ove interesantne mečeve ubrajamo i megdan Spartaka i Voždovca, koji je oduševio u uvodnih pet kola, a sada ga čeka nimalo naivan zadatak. Subotičani su izgubili samo od Partizana, a sa 10 golova postignutih u dosadašnjih pet kola na deobi su trećeg mesta na listi najefikasnijih timova Superlige. Dakle – napadaju, a to znači da će i Zmajevi imati prostora da odgovore. Videli smo u njihovoj pobedi nad Partizanom da im je to najjača strana, pa verujemo da nas sada očekuje atraktivan fudbal, iako to nije bio običaj u pređašnjim sudarima ova dva kluba, s obzirom na to da su na samo tri od njihovih 12 prethodnih mečeva viđena više od tri gola.

Mnogo vatre trebalo bi da bude i na Banovom brdu, jer Čukaričkom u goste dolazi Radnički, koji je u seriji od tri pobede. Čuka je zasad maksimalna na domaćem terenu, ali kako je izgubila sve mečeve u gostima, ne sme sebi da dozvoli još jedan kiks. Prošle sezone deklasirali su Nišlije na Brdu pobedom od 4:1, javno je šef struke Nenad Lalatović govorio o tome da je Radnički namerno pustio Javor u poslednjem kolu kako bi Čuku izbacio iz plej-ofa, pa i jedni i drugi imaju razloga za osvetu.

Sve to obećava dobar fudbal.

Na ispitu i Vojvodina, koja će imati zadatak da pokaže da je nije uzdrmao poraz od Partizana posle gola primljenog u 89. minutu derbi utakmice prošlog kola. Igraju u Ivanjici, u kojoj su poslednjih sezona umeli da ostave bodove. Ali sada se Javor muči u ofanzivi, a Vojvodina je primila samo taj jedan gol. Ne očekujemo vatromet.

PAROVI 6. KOLA

Subota:

17.00 (2,25) Mačva (3,00) Rad (3,30)

17.00 (2,75) Bačka (2,70) Mladost (2,90)

19.00 (2,30) Spartak (2,95) Voždovac (3,25)

20.00 (1,85) Čukarički (3,30) Radnički Niš (4,20)

20.00 (4,00) Javor (3,15) Vojvodina (1,95)

Nedelja:

20.00 (1,80) Radnik (3,30) Zemun (4,50)

Odloženo:

Borac - Crvena zvezda

Partizan – Napredak

TABELA:

(FOTO: Star sport)