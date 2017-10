Supermen u odelu farmera: Hauardov put od crkve, preko svađa sa Kobijem i Hardenom, do petoro dece sa pet žena i Džordanovog poziva

Trnovit put prošao je 31-godišnjeg centar pre no što je sredio glavu

Veličina slova A A A

Bio je nešto najbliže Šakilu O’Nilu posle Šakila O’Nila. Ne toliko dobar naravno, ali fizički možda i najdominantniji centar NBA lige u poslednjoj deceniji. Dvajt Hauard je bio igrač o kome su svi pričali. Međutim, popularni Supermen je u isto vreme bio i čovek koji je za veoma kratko vreme prešao put od megazvezde koju su svi želeli, do igrača u slobodnom padu koga su svi mrzeli.

Kad je otišao iz Orlanda - a mnogi taj potez i dalje ne shvataju, jer na Floridi je imao sve - svađao se sa za svađu uvek raspoloženim Kobijem Brajantom, pa kasnije u Hjustonu i mirnim Džejmsom Hardenom, Kevin Durant ga je vređao nasred terena, a legendarni Geri Pejton čak i branio inače neprihvatljiv postupak tada Oklahominog asa.

“Mislim da ga već mnogi igrači ne vole. Samo što sada počinju da ga mnogo ne vole. Ide ljudima na živce. On je jedan od onih ’veštaka’. Samo laje, a ništa ne radi. Na ulici ne bi prošao“, govorio je tada Pejton.

Bilo je tada moderno Hauarda posipati blatom. I on sam se potrudio da dođe u takvu situaciju. Usput je izgubio mnogo novca.

A kako je sve počelo?

Haurd je odrastao u vrlo religioznoj porodici u Atlanti. Spavao je ispod drvenog krsta i na zidu imao uramljenih deset Božjih zapovesti. Molio se dva puta na dan, išao u crktvu ne jednom, već tri puta nedeljno. Govorio je da će jednog dana ubediti upravu NBA lige da preko čuvenog amblema stavi krst. Kada ga je Orlando izabrao kao prvog pika na draftu 2004, Dvajt je bio 18-godišnja devica. Nevin. Naivan. Kad su ga Stiv Frensis i Toni Bati kao rukija prvi put izveli u klub, zarekli su se da više nikada neće da ponove to. Bojali su se da ga ne pokvare. Ostale NBA zverke su ga zadirkivale na njegovom prvom ol-star meču 2005. u Denveru.

Kompleksi su proradili...

“Čuvali su me pod staklenim zvonom. Da me zaštite od svog ovozemaljskog zla na svetu. I onda kad sam konačno izašao, želeo sam sve da probam“, priseća se Hauard u opširnom intervjuu za Sports ilustrejted, jednom od najboljih koji smo čitali u 2017. godini.

Isprva je uspevao da sve balansira. U 2008. godini samo je Lebron Džejms od reklama zarađivao više od Hauarda. Godinu kasnije je izabran za ol-star utakmicu sa 3.100.000 glasova navijača. I dalje je to rekord. Te 2009. godine je sa Orlandom igrao finale NBA lige, bio najbolji bloker, najbolji skakač, najbolji odbrambeni igrač, četvrti po procentu u šutu iz igre. Kad su generalni menadžeri NBA klubova u anketi pitani oko kog bi igrača pravili franšizu, Lebron je bio prvi, Supermen drugi izbor.

Situacija danas? Značajno drugačija. Prošle zime na ol-star glasanju je dobio 151.000 glasova, manje nego Ersan Iljasova primera radi. Više nema konzorcijum kompanija iza sebe, već samo kineskog proizvođača sportske opreme Pik. Lažni prijatelji, pa čak i članovi porodice, prevarili su ga za milione. Dve godine nije razgovarao ni sa roditeljima. Neoženjen je, ali ima petoro dece sa pet različitih majki. Statistički parametri ne mogu da se porede sa onim nekadašnjim. Šarlot Hornetsi, u kojima će igrati naredne sezone, biće mu peti tim u poslednjih sedam sezona.

“To što sam ja prošao, ne bih nikome poželeo. Preko noći sam od dobrog momka postao đavo“, kaže Hauard za Sports ilustrejted.

Sam je kriv za to. Striptiz barovi su mu postali strast.

“Toliko dugo su me držali zaključanim da sam, kad sam izašao iz kuće, bio spreman na sve. Mlad si, na TV-u, prilaze ti sve lepe žene. Osećao sam se kao dete koje u životu nije pojelo slatkiš kad uđe u poslastičarnicu“.

Prvi sin, Brejlon Hauard, rodio se 2007. godine.

“Bilo me je sramota. Toliko sam govorio o hrišćanstvu, propovedao svoju veru celom svetu, a onda dobio vanbračno dete. Roditelji su me osuđivali, javnost me je osuđivala. Mislio sam da ne treba da izlazim napolje jer su me svi gledai kao licemera“.

Nije umeo da ogovori situaciji. Odrekao se crkve. Nije pomoglo. Ali niko nije mogao da pretpostavi kako će brzo da se sunovrati karijera momka koji je pretendovao da bude među najvećima.

“Ljudi koji su me okruživali su iskoristili situaciju. I ja sam kriv. Pomagao sam im u tome. Samo što su oni hteli još“.

Računi za limuzine? Šestocifreni! Privatni avioni? Sedmocifreni! Hauarda su potkradali naveliko.

“Znali su: ’Dvajt je rastresen, ne obraća pažnju, hajde da fingiramo ove brojke’. Pitao sam se posle, kako svi ti ljudi, a neki su moja krv, mogli da kradu od mene iako sam im već obezbedio sve što im je trebalo?“

Pitao se, ali prekasno. U narednih šest godina dobio je još četvoro dece: Džejd, Lejlu, Dejvida i Dvajta trećeg: “Život je postao toliko komplikovan“. Naravno, prenelo se i na teren. Orlando je napustio jer je imao suludu ideju da se oproba i u Holivudu. U Los Anđelesu se posvađao sa Kobijem Brajantom, a zna se ko je tamo glavni. Hauard je izgubio samopouzdanje, počeo da kopira druge, da se trudi da bude ono što nije. Pokušavao je da igra kao O’Nil - bio je previše slab. Mrštio se kao Brajant - dobijao je tehničke greške. Nosio je znojnice na glavi i kolenima kao Vilt Čemberlen. Na poluvremenu zvao prijatelje da pita šta misle o tome kako je igrao?! Ukratko - pogubio se.

Istina, statistika je i dalje bila dobra. U jedinoj sezoni u Kaliforniji 17,1 poen i 12,4 skoka po utakmici. Još bolji je bio u prvoj sezoni u Hjustonu. Ali košarka se menjala. Slabiji, ali brži i precizniji centri ušli su u modu. “Dozvolio sam da me igra pretvori u robota“. Baš zbog toga se i posvađao sa Hardenom, koji ne važi za konfliktnu ličnost, ali mu je kao prva zvezda Hjustona rekao šta traži od Haurda. Dvajt nije bio raspoložen za priču i sukob se samo produbio.

Generalno, Hauard nema mnogo prijatelja u ligi. Brajant ga je nazivao “mekanim dripcem“ (prilično ublažen prevod), Durant je bio još oštriji, mediji su ga predstavljali kao foliranta, kao divu.

“Reći će vam mnogi da ih ne zanima šta drugi ljudi misle. Lažu! Sve nas zanima“, kaže Hauard.

U sezoni 2014/2015 razmišljao je da batali košarku: “Isisali su mi radost iz igre“. Prvi put posle dugo vremena Hauard je napravio pravi izbor. Uradio je ono što je u njegovoj suštini. Obratio se svešteniku. Kalvin Simons je imao iskustva sa profesionalnim sportistima. Tri sata dnevno, tri dana nedeljno. Razgovori, poveravanje, obnova vere. Nije odgovor za svakoga, ali jeste bio Hauardov. Očistio je okruženje od koristoljubivih. Od menadžera, do obezbedženja, računovođa... Čak ni sa roditeljima nije komunicirao dve godine. Naravno, nisu ga oni potkradali, ali...

“Bilo je to teško saopštiti roditeljima. Ne mogu više ovako. Moram da se odmaknem od vas. Nisu razumeli, bili su uznemireni. Ali želeo sam da krenemo od nule, da imamo iskren odnos, da izbacimo iz njega i novac i osude“.

Ovo leta konačno je i njemu neko pružio ruku. Dok je 20. juna šetao rodnom Atalantom, javio se niko drugi no Majkl Džordan.

“Što si toliko besan? Kad si besan ne kontrolišeš se, ne koncentrišeš se na šuteve ili bacanja, na odbranu... Što da igraš besan kad možeš da budeš odlučan“, rekao mu je Džordan pre no što ga je ubedio da dođe u Šarlot i nauči u čemu je razlika.

Hauard je počeo da uči kakav je to drugi način. Kupio je veliku farmu u Džordžiji. Opušta se uz krave, svinje, ćurke i jelena. Najviše voli magarce koji drže kojote na odstojanju. Za ličnu upotrebu napisao je “99-godišnji plan“ u kome iznosi ideje kako da postane - farmer Dvajt.

“Otac mi je odrastao na selu i kad god sam dolazio kod bake, bio sam fasciniran farmama pored kojih smo prolazili. Želeo sam da izađem i pomuzem kravu, da radim u polju. Sad ću to i da uradim. Moći ću da vam kažem iz kog je reda koga lubenica“.

Uzgaja i tikvice, smokve, patlidžan, dinje. U julu mu je i Hauard bio u gostima.

“Sve će da bude organsko, bez pesticida“.

Petoro dece? Svi žive sa majkma. Dvoje na Floridi, dvoje u Los Anđelesu, jedno u Hjustonu. Kad mu kažu da ga vole, okrene se da ne vide kako plaču.

“Teško je naravno. Trebalo je da budem odgovorniji. Zabrljao sam. Zgrešio sam. Ali ne gledam na njih kao na grešku. Svi su oni blagoslov“.

(FOTO: Action Images)