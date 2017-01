Suso: Miha me nije voleo! Pričao mi da ću da igram, a sklonio me posle prve utakmice

Španski vezista o danima kad ga je u Milanu trenirao srpski strateg

Ove sezone pet golova i osam asistencija. Nije loše za igrača koga su u Liverpulu proglasili promašajem i za koga se veorvalo da ni u Italiji neće uspeti. Suso, pak, igra onako kako navijači Milana očekuju od fudbalera plemenitog kova.

Samo, nisu svi cenili Španca kao što ga u aktuelnom prvenstvu u ulozi jednog od glavnih pokretača Rosonera vidi Vinčenco Montela. Na primer, njegov prethodnih na klupi kluba sa „San Sira“ Siniša Mihajlović imao je drugačije poglede na fudbal i, prema Susovim rečima, „nije a voleo“.

„Da je Inzagi ostao trener pre dve sezone mislim da bih igrao još više, jer sam taman pronašao mesto u ekipi, a onda je došao Mihajlović. On uvek ima jednog trekvertistu (italijanski naziv za plejmejkera - desetku, op. au) u ekipi i smatrao sam da će to biti dobro za mene. Na početku priprema, kad je Siniša došao u klub, rekao sam mu: „ako mislite da ovde neću igrati, bolje da idem na pozajmicu, jer mi je posle povrede bitno da imam minute kako bih se vratio u formu“, ispričao je 23-godišnji Suso za Gazeta delo sport.

Otkrio je i šta mu je Mihajlović poručio na tom sastanku.

„Rekao mi je: „ostani miran, igraćemo sa trekvatristom i samo tebe imam na toj poziciji“. Ubacio me je protiv Empolija, na domaćem terenu. Bio sam - mrtav! Nisam bio spreman za taj meč, zato što sam tek izašao iz povrede. Noge me nisu sluđale, osećao sam se zarđalo. Posle sat igre me izveo sa terena i od tog trenutka više nisam igrao pod njegovom palicom. Treniram sam dobro, možda i kvalitetnije nego sad, ali nisam igrao. A nisam ni razumeo šta je po sredi“.

Posle svega jasno je da su odnosi sa sadašnjim strategom Torina zategnuti.

„Nije bilo svađe. Očigledno me nije voleo, to je to. Nedavno samo igrali protiv Torina u prvenstvu i Kupu Italije i tom prilikom sam se pozdravio sa svim njegovm saradnicima iz stručnog štaba, koji su bili i u Milanu, ali Mihajlovića nisam video“, dodao je Suso.

(FOTO: Action images)