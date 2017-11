Svaka čast Napoliju na želji, ali Siti je bomba! Neka drhti Evropa... (VIDEO)

Pet minuta ludila u Harkovu i trijumf Šahtjora za miris evropskog proleća, Porto bacio Lajpcig na kolena

Veličina slova A A A

Napuljska ratnička drskost nije uplašila Mančester Siti! Bila je to utakmica koja je mogla Napoli da pogura ka drugoj fazi Lige šampiona, ali je sada sve izglednije da će ekipa Mauricija Sarija morati da se zadovolji Ligom Evrope - 2:4 (1:1).

Išao je Napoli na sve ili ništa, stavio sve što ima na pobedu protiv ubitačnog Mančester Sitija, ali se rizik ove večeri nije isplatio. Sastav „promešan“ s nekoliko rezervista ne samo da je ostao imun na Napolijevu ultra ofanzivu, već je stigao i do pobede za sigurno prvo mesto i plasman u drugu fazu posle četiri kola! Lokomotiva je bio Leroj Sane, a mašinovođa - Serhio Aguero.

Ovaj Siti zna fudbala i to je više nego očigledno! Ne bismo da nagađamo da li bi ovo mogla da bude godina velikog evropskog proboja, ali ovako izgleda da je Siti bomba koja je samo čekala da eksplodira!

Probali su Napolitanci da naude protivniku ofanzivnom postavkom od prvog minuta i to je zaista na trenutak dalo rezultat. Lorenco Insinje je iskoristio dobru loptu Drisa Mertensa i pronašao put do nebranjenog dela mreže Edersonovog gola.

Umesto da su nastavili u istom ritmu, fudbaleri Napolija predali su palicu Sitiju i dozvolili mu da se razmaše. Nije to bio toliko ubedljiv fudbal, ali se pokazalo da je ovom Sitiju bilo potrebno tako malo prostora da bi se stiglo do cilja. To je demonstrirao Nikolas Otamendi, koji je centaršut Ilkaja Gundogana iskoristio ubacivanjem iz drugog plana i neodbranjivim udarcem glavom matirao Pepea Reinu.

Za razliku od prvog dela, Siti je bio taj koji je prvi zadao udarac, a u listu strelaca se ovog puta upisao i drugi štoper - Džon Stouns! Novo zakucavanje, ovog puta na Saneovu loptu posle kornera.

I to je praktično bio signal koji je trgnuo Napoli i naterao ga da se trgne i ponovo krene udarnički, kao na startu utakmice. Ređali su se promašaji, Insinje je zatresao prečku, Hoze Kaljehon je imao svoju veliku šansu, Mertens je konstantno pretio... Ali, iz cele ofanzive izrodila se Sitijeva kontra iz koje su gosti profitirali. Sane je krenuo kao brzi voz tačno po sredini terena, uspeo je Kulibali da ga zadrži i oduzme mu loptu, ali ista je završila kod Aguera, koji je iskoristio trunku slobodnog prostora kako bi postao najbolji strelac Mančester Sitija svih vremena!

I ne samo što je doveo Siti ponovo u vođstvo, već je istim potezom „ubio“ moral takmacu i ostavio ga bez ideje do kraja utakmice...

Nešto ranije Žoržinjo se upisao u listu strelaca sa bele tačke, bez previše efekta. Jer, tačku na pobedu stavio je Rahim Sterling u poslednjim trenucima utakmice. I to posle nove kontre, za definitivni nokaut!

Potpuna ludnica u Harkovu i velika pobeda Šahtjora za miris evropskog proleća! Šahtjor je nadigrao Fajenord rezultatom 3:1 i tako došao na prag odlaska u drugu fazu.

Utakmica je bila izuzetno dinamična gotovo celim tokom utakmice, s tim da je u periodu od 12. do 17. minuta prštalo kao da je u pitanju vaterpolo, a ne fudbalski susret.

Poveli su gosti pogotkom Nikolaja Jorgensena, ali je Šahtjor uzvratio preko Ferejre i Marlosa u razmaku od nepunih 180 sekundi! Tačku na strašno važnu pobedu Šahtjora u srcu Harkova stavio je Marlos sredinom drugog dela.

Identičnim rezultatom Porto je pobedio Lajpcig i tako stigao u dobru poziciju da se do kraja bori za mesto u 16 najboljih timova Evrope - 3:1.

I to na krilima dueta Perejra - Perejra. Danilo je tačno po isteku punog časa igre doveo Porto do novog vođstva, da bi Maksi potvrdio trijumf u poslednjim sekundama utakmice! Pre toga Ektor Erera je otvorio seriju golova već u 13. minutu, samo nekoliko trenutaka pošto je povređenog Maregu zamenio Andre. Počasni gol za goste iz Lajpciga postigao je Timo Verner na startu drugog poluvremena.

LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO

Grupa E

Sevilja - Spartak 2:1 (1:0)

/Lengle 30, Banega 59 - Ze Luis 78/

Liverpul - Maribor 3:0 (1:0)

/Salah 49, Džan 64, Staridž 90/

Grupa F

Napoli - Mančester Siti 2:4 (1:1)

/Insinje 21, Žoržinjo 62 penal - Otamendi 34, Stouns 48, Aguero 69, Sterling 90+2/

Šahtjor - Fajenord 3:1 (2:1)

/Ferejra 14, Marlos 17, 68 - Jorgensen 12/

Grupa G

Bešiktaš - Monako 1:1 (0:1)

/Tosun 54 - Lopeš 45+1/

Porto - Lajpcig 3:1 (1:0)

/Erera 13, D. Perejra 61, M. Perejra 90+3 - Verner 48/

Grupa H Totenhem - Real Madrid 3:1 (1:0)

/Ali 27, 56, Eriksen 65 - Ronaldo 80/ Dortmund - APOEL 1:1 (1:0)

/Gerero 29 - Pote 51/

(FOTO: Action Images)