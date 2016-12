Sveci leče krizu šopingom - 40.000.000 za holandsku stenu

Virdžil van Dajk zimska meta Pari Sen Žermena

Veličina slova A A A

Pari Sen Žermen ove jeseni ne liči na sebe, a najviše škripi u odbrani. Istina, nijedan deo ekipe ne funkcioniše onako kako su navijači Svetaca navikli, ali činjenica da je trener Unaj Emeri spao samo na trojicu štopera - Markinjosa, Tijaga Silvu i mladog Kempembea, zahteva hitnu reakciju.

Naravno potrebna je kupovina vrhunskog štopera, po mogućnosti u najboljim igračkim godinama, a pažnja Parižana usmerena je ka Ostrvu. Želja čelnika šampiona Francuske je defanzivac Sautemptona Virdžil van Dajk (25), barem prema pisanju francuskog Ekipa.

Holanđanin igra sjajno u timu sa juga Engleske, dovodi se već neko vreme u vezu sa najboljim engleskim timovima među kojima su Liverpul, Junajted, Siti, Arsenal i Čelsi i to s pravom, jer je zaista u dobroj formi. I Pari Sen Žermen želi da se uključi u trku za njegovo angažovanje, jedino što im ne odgovara je činjenica da će možda morati da ga čekaju do sledećeg leta, pošto Sveci nisu voljni da ga prodaju tokom zime.

Svecima se ne žuri i zbog činjenice da igrač ima ugovor do leta 2022. godine, pa je to adut koji čuva Van Dajka na Sent Meriz stadionu. Parižani ga pak žele odmah, jer od odlaska Davida Luiza u Čelsi imaju samo tri štopera (od kojih je jedan još klinac), a da bi dobili kvalitetnog štopera moraće da odreše kesu.

Pretpostavlja se da bi Van Dajk mogao da košta negde oko 40.000.000 evra, ali videćemo da li ima klubova koji su spremni da idu toliko daleko. Mada, ako je Džon Stouns letos oborio rekord zašto ne bi mogao i visoki Holanđanin da bude skup, pošto je već zabeležio 24 nastupa i postigao dva gola ove sezone.

(FOTO: Action Images)