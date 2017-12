SVEMIRSKI FUDBAL! (VIDEO)

Nema tog epiteta, niti reči koja bi dovoljno kvalitetno opisala količinu adrenalinom nabijenog fudbalskog ludila viđenog u srcu Severnog Londona u režiji Arsenala i Liverpula!

Superderbi, ludnica, spektakl, fantazija! Ukratko - SVEMIRSKI FUDBAL!

Nema tog epiteta, niti reči koja bi dovoljno kvalitetno opisala količinu adrenalinom nabijenog fudbalskog ludila viđenog u srcu Severnog Londona u režiji Arsenala i Liverpula! Baš kao i svaki put u poslednje gotovo dve godine, ali ovog puta jače nego ikad - rafalna paljba, preokreti, nokauti i možda najzanimljivija utakmica viđena u dosadašnjem delu sezone. Nešto poput rolerkostera, s mnogo neverovatnih detalja. Na kraju Arsenal - Liverpul 3:3 (0:1).

Toliko naboja, toliko pomešanih emocija, toliko ludog fudbala dugo nije viđeno. Ali, ako je neko sposoban da tako nešto obezbedi najvećim fudbalskim sladokuscima, onda su to baš Arsenal i Liverpul - ekipe koje mogu sve da prime, ali i sve da daju! Od 0:2, preko 3:2, do 3:3 - to je ono što se tražilo, što se čekalo. I apsolutno ne postoji lepši način da se započne ovo 19. kolo.

Svaka čast Mančester Sitiju na svemu što radi, ali to je igra (zasad) van svake konkurencije. Ovde se čekala ta razbijačka doza uzbuđenja koja remeti čula. Liverpul je 52 minuta gazio, lomio, kidao živce Arsenalovih igrača, navijača i Arsena Vengera, a onda se dogodilo petominutno uzdizanje Tobdžija, čija je plotunska paljba odjeknula sve do Enfilda.

Da cela utakmica bude još luđa pobrinuli su se Simon Minjole i Petr Čeh, čije su neobjašnjive reakcije na užarene lopte Granita Džake i Roberta Firmina reagovali postavljanjem blokade jednom rukom, zbog čega nije postojao ni promil šanse da se dogodi bilo šta drugo osim onog viđenog - jednog fantastičnog i gola vrednog boda!

A mogao je Liverpul komotno i do celog plena, samo da je odbrana uspela da izdrži visok ritam postavljen još od prvog sudijskog zvižduka Martina Etkinsona. Ma koliko bi mnogi hteli da svale krivicu na Lovrena, Klavana i Gomeza zbog konačnog rezultata, veliki kredit treba dati i Arsenalu koji je igrao nadrealan fudbal tokom pet minuta surove dominacije, u kojoj su Sančez, Ozil i Lakazet pokazali sirovu moć i to koliko je fudbal zapravo jednostavan kada pravi majstori vode loptu.

Susret je, ipak, počeo uz totalnu dominaciju Redsa, ali bez konkretnih poteza u završnoj trećini. I baš kada je Liverpul organizovao prvi napad, usledio je gol! I to posle fantastično iskreirane kontre preko Mohameda Salaha i lukavog trzaja Kutinja, gde Čehu nije bilo spasa.

Da Liverpul zaista ima za čim da žali pokazuje i to da je Salah do kraja prvog i starta drugog poluvremena propustio čak tri velike šanse da razbije Čehovu barijeru. Ali, nije uspeo da probije led sve do tog 52. minuta, kada je praktično sve sam odradio, ali uz Firminovu prvoklasnu asistenciju i malu pomoć Škodrana Mustafija, koji je svoju prvu utakmicu posle oporavka od povrede obeležio tako što je desnom nogom usmerio loptu tako da je matirao Čeha.

Ali onda, kako to obično bude u sudarima ovih takmaca, usledila je brutalna kazna spakovana u nešto više od 300 sekundi! Prvo Sančeza posle udarca gotovo niotkuda, onda Džakine rakete, a na kraju i male čarolije u izvedbi Lakazeta i Ozila.

Da to ipak ne bude sve pobrinuo se Roberto Firmino tek nekoliko minuta pošto se Liverpul malo oporavio od zastrašujuće Arsenalove ofanzive i Čehove početničke greške.

Uz malo više sreće, mogli smo da vidimo još koji pogodak! Ali, da ne preterujemo. Svakako utakmica za pamćenje.

ENGLESKA 1 - 19. KOLO

Petak

Arsenal - Liverpul 3:3 (0:1)

/Sančez 53, Džaka 56, Ozil 58 - Kutinjo 26, Salah 52, Firmino 71/

