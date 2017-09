Svi Karletovi gresi

I da li je baš samo Anćeloti kriv?

Trenerska karijera duga 22 godine, 19 trofeja i tek sada, verovali ili ne prvi put u njegovom životu, otkaz Karlu Anćelotiju u sred sezone! Dobijao je otkaze i u Juventusu (na poluvremenu utakmice), pa u Čelsiju, ali su sve uprave klubova bile dovoljno pažljive prema njegovom imenu da sačekaju kraj sezone. A u Bajernu, klubu koji je poslednjih sezona bio sinonim za sistem, za strpljenje, za dobro smišljen plan, “pedala” posle samo mesec i kusur dana od početka sezone.

Istina, njegove druge u Minhenu, ali njen početak nije doneo nikakav iskorak u odnosu na prethodnu, tek prosečnu sezonu za Bajernov nivo. Anćeloti je doveden da osvoji Ligu šampiona. Imao je trogodišnji rok. U prvoj godini brutalno ga je zaustavio Real - mada ni sudije nisu pomogle - u drugoj je debakl na gostovanju kod Pari Sen Žermena (0:3) prelio čašu. Predsednik Uli Henes je navodno želeo da ga sačuva do kraja sezone, pa onda prosledi dirigentsku palicu Hofenhajmovom Julijanu Nagelsmanu, ali je izvršni direktor Karl Hajnc Rumenige, skrivajući se pomalo i iza imena sportskog direktora Hasana Salihamidžića, iako je jasno da se on tu ništa nije pitao, presekao i oterao Karleta.

"Ovo što smo večeras gledali nije bio Bajern i sigurno će biti posledica", nezadovoljan je bio Rumenige odmah posle utakmice.

I zaista, još od pripremnog perioda videlo se da u Bavarskoj mnogo toga ne štima. Nekoliko iznenađujućih poraza tokom priprema upalile su lampicu. Arsenal, koga je Bajern u prolećnim dvomeču u Ligi šampiona izudarao kao dušmana, savladao ga je na prvoj utakmici na turneji po Kini, pa je usledio težak poraz od Milana (0:4), kasnije i od Intera (0:2), pa Napolija, Liverpula… Ekipa je izgledala fizički nespremna, nemački mediji počeli su da pišu o nezadovoljstvu među igračima.

Smenjen Anćeloti!

Nije dugo prošlo, a to nezadovoljstvo je počelo da izbija na površinu. Robert Levandovski se prvi oglasio, nezadovoljan pre svega klupskim potezima na fudbalskoj pijaci. Dok je PSŽ davao po 400.000.000 evra za Nejmara i Kilijana Mbapea, Bajern je se zadovoljavao Korentinom Tolisoom, Sebastijanom Rudijem, Niklasom Zuleom, doduše i Hamesom Rodrigezom, ali odmah se znalo da će Kolumbijcu biti potrebno vreme da se vrati u život pošto je u Realu bio prekobrojan.

"Bajern mora da promeni nešto, da počne da dovodi igrače svetske klase. Ako želiš da se takmičiš sa najboljima onda su ti potrebni najbolji igrači. Danas smo potrošili (za Tolisoa, prim.aut) nešto više od 40.000.000 evra, a ta suma više nije vrh, nego je bliža proseku", grmeo je Levandovski posle čega mu je Rumenige žestoko uzvratio.

Činjenica je ipak da su igrači izabrani za pojačanja u Anćelotijevom mandate bili vrlo… Hm, pa bar sporni. Renato Sančez će se možda dugoročno isplatiti, ali sada nije taj nivo. Mats Humels je bio dogovoren pre Anćelotija. Doduše i Sančez je, dok su nemački mediji pisali i o tome da ni Zule ni Rudi nisu baš Karletovi pikovi koliko klupski. U stvari, samo se za Hamesa zna da je baš Anćelotijev zbog čega mnogi s pravom pitaju i koliko je baš Rumenige kriv za aktuelni trenutak. Penzionisani Filip Lam i Ćabi Alonso nisu dobili adekvatne naslednike.

Takođe, pitanje je na čiju je inicijativu Bajern uporno obnavljao ugovore sa pojedinim veteranima, kojis u za vernost nagrađivani basnoslovnim platama koje ruku na srce na zaslužuju. Tomas Miler, očajan sinoć na Parku prinčeva, dobar je primer. A i on sam se bunio kada je ostavljan među rezervama.

"Ne znam koje kvalitete trener želi da vidi od mene. Očigledno je da se ne uklapam 100 odsto u njegove zamisli".

Izbor startnih 11, tačnije to što se ne zna kojih su 11 najbolji, još jedan je greh koji se spočitava Anćelotiju. U Parizu, na klupi su bili Arjen Roben, Frank Riberi, Džerom Boateng… Kada su Robena posle poraza pitali da li je ekipa uz šefa struke odbrusio je: "Neću da odgovorim na to pitanje. Poraz je bolan, možemo da pričamo o njemu". Nije to bilo prvi put da se osetila tenzija na relaciji Roben - trener.

A ni Roben, kao ni Riberi, pre njih Alonso ili Lam, niko od njih nije dobio prave zamene, pa je Bajernova aktuelna generacija - prestarela. Tim koji do pre koju sezonu rivali nisu mogli ni nišanom da uhvate počeo je da šlajfuje u blatu. Brzina je isparila. Povrede su postale redovna pojava.

Neko je morao da plati glavom. Po starom fudbalskom pravilu, platio je trener. Mada bi bio red da neko pozove na odgovornost i Rumenigea i Henesa i upita ih: A da niste vi ti koji su prestareli? Samo, to se u Minhenu neće desiti. Jer i tamo ima nedodirljivih.

