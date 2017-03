Svi se klanjaju Džokeru: On je melem za oči! Zabavno je igrati s Nikolom, a najstrašnije od svega - biće još bolji! (VIDEO)

"Kada imate Jokića u timu, morate da budete spremni na sve! I apsolutno me više ništa ne iznenađuje od njega", kaže Vilson Čendler

Veličina slova A A A

Amerika se klanja Nikoli Jokiću! Denver se klanja Nikoli Jokiću! Treneri, saigrači i novinari se klanjaju Nikoli Jokiću!

Nikola, Nikola, Nikola... Jedine stvari koje posle utakmica možete da čujete jesu pitanja vezana za somborsko čudo i sve ono što osvajač srebrne olimpijske medalje radi.

Ovog puta brojne pohvale na račun srpskog centra uputili su Vilson Čendler i Danilo Galinari, koji su od Nikole dobili po jednu strašnu asistenciju, a onda i oduševljeni trener Majkl Meloun.

PREJAK JE! Made in Serbia - Nikola Jokić ® (VIDEO)

Novinarima je prvo na crtu izašao Čendler. A prvo pitanje je glasilo - Da li ste očekivali Jokićevo dodavanje iza leđa?

„Kada imate Jokića u timu, morate da budete spremni na sve! I apsolutno me više ništa ne iznenađuje od njega. Doduše, iznenadi me to kad ponekad zakuca loptu u koš, a-ha-ha“, rekao je Čendler, dok je u istom trenutku iza njegovih leđa prolazio baš Jokić.

Trener Majkl Meloun je, kao po običaju, imao samo reči hvale za Nikolu Jokića, ali i celu ekipu.

„Gledajte, kada imate Jokića sa 30-17, pa onda Čendlera 24 poena jasno je da imamo jedan od najtalentovanijih sastava u NBA ligi“, jasan je Meloun.

U trenutku kada je Somborac poslao dodavanje iza leđa Meloun se samo nasmejao, a posle utakmice otkrio je i šta se krije iza tog osmeha.

„Kada tako nešto uradi, samo želite da sačekate da vidite šta će sledeće da izvede. Ovaj momak je melem za oči, zabavno je igrati kraj njega, a najstrašnije od svega - vremenom će biti samo bolji! Već je izgradio ime i svi ga poznaju, a to što u ovim godinama igra na ovako visokom nivou govori samo o tome koliko radi i trenira. Pritom, ne treba da zaboravim ni njegove saigrače, koji mu dozvoljavaju da radi ovo što radi na parketu. Nikola je strašan igrač, a pobeda protiv Indijane nam je zaista mnogo važna“.

Američki novinari konstatovali su da protivničke ekipe sada pripremaju taktike kako da čuvaju Jokića, da ga udvajaju sve češće i da mnogi centri pokušavaju da igraju odbranu s mnogo kontakta. Ali...

„Da, mnoge odbrambene taktike se sada prave po Jokiću. Ali, mi nastavljamo da igramo našu igru i Jokić je ogroman deo toga. Zato moramo da ga čuvamo faulova u odbrani. A ako protivnici toliko često žele da ga udvajaju, verujte mi - dobijaćemo dobre pozicije za šut. On je strašan asistent i ako dobije samo malo prostora napraviće nešto dobro“.

Medije je zanimalo da li Meloun ima neku novu poruku na srpskom jeziku?

„Pazite, pola stvari koje znam na srpskom ne bih smeo da izgovorim u živom programu, a-ha-ha. Nikola me je naučio mnogim bezobraznim rečima. Ali, biću jasan - Nikola je strašan igrač i jako smo ponosni što ga imamo. Verujem da cela Srbija, ali i grad Sombor, gde je rođen, gledaju svaku njegovu utakmicu. Stvara veliko ime u NBA ligi. Obožavamo ga“, kaže Meloun i nastavlja:

„Tu su mu otac i majka, Srbija je uz njega i verujemo da su svi jako ponosni na njega“.

Nije sa na tome zaustavio. Sledeće pitanje odnosilo se na Nikolinu agresivnost i sposobnost da proizvede veliki broj koševa.

„Nikola Jokić ima brojke koje su među najboljim u NBA ligi. Znate da će se nešto posebno desiti kada dobije loptu. Daće koš, stvoriće slobodan prostor, dodaće loptu, ili će biti fauliran. A kada on postiže toliko poena, skače i asistira - on je na parketu trostruka pretnja“.

Pohvale se nisu tu završile. Mikrofon je preuzeo Danilo Galinari, koji je pohvalio Jokića pošto je pogodio dva važna šuta u presudnim trenucima meča.

„Prvo je pogodio dva slobodna bacanja, onda je ubacio onu trojku i doneo nam važnu pobedu. Znam da će protivnici da ga udvajaju, da igraju snažno na njemu. Ali, mi smo spremni i čekamo svaku njegovu loptu. Zabavljamo se“.

(FOTO: Action Images)