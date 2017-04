Sviraj to ponovo, Bili! Majstori plej-ofa ruše posrnulog turskog giganta (VIDEO)

Kreće četvrtfinalna serija u Pireju

Veličina slova A A A

Kad god se sastaju Grci i Turci, tu "pršti" na sve strane. A sada nas čeka okršaj Olimpijakosa i Efesa i to dva puta u Pireju. Nema sumnje da crveno-beli pre svega zbog domaćeg terena u ovaj duel ulaze kao favoriti. Ali ne samo zato. Jednostavno, tim koji u svojim redovima ima Vasilisa Spanulisa retko kada može da ponese ulogu autsajdera. Pritom, iz iskustva znamo da je Olimpijakos specijalista da iz senke napadne visok plasman, pa čak i titulu. U tome im verovatno nema ravnih poslednjih godina u Evroligi. A kada je u pitanju ligaški deo takmičenja, crveno-beli su dosta dugo figurirali kao ekipa koja bi čak mogla da se umeša u borbu za prvo mesto, ali su ih problemi sa povredama poprilično omeli na tom putu.

Činjenica je takođe da ni Spanulis, ni Printezis sa godinama koje prolaze ne postaju mlađi, ali u tim rukama i dalje ima magije koja može svakom protivniku da napravi pakao od života. A dobro se sećaju navijači oba kluba kako je to izgledalo 2013.u majstorici četvrtfinala plej-ofa Evrolige, kada je Efes ima 15 poena prednosti, ali su Grci i to uspeli da okrenu, odu na Fajnal for i na kraju čak osvoje šampionsku titulu. Olimpijakos je nedavno završio ligaški deo šampionata Grčke na drugom mestu, a o plej-ofu će tek da razmišlja kada prođe ova serija sa Efesom.

POGLEDAJTE OVDE KVOTE MOZZART KLADIONICE ZA MEČ OLIMPIJAKOS - EFES

Turski klub se vratio u evroligaški plej-of posle prošlogodišnje pauze. Generalno, priča o Efesu je otprilike kao svojevremeno milanskog Intera u fudbalu. Često su gazde ulagale veliki novac, nekad i nerealne svote, a rezultati na evropskoj sceni su izostajali, mada poslednjih godina ni u turskoj Superligi "kubure" sa titulom od 2009. godine. Ove sezone su, dobar deo, visili oko osmog mesta i granice za plej-of, ali su dobrom serijom rezultata u završnici na kraju rutinski izborili doigravanje.

Pravi vođa ove ekipe je Tomas Ertel koji daje brz ritam napadu ekipe, a odmah uz njega je Derik Braun i gorostasni Brajant Danston, inače bivši član Olimpijakosa. Realno gledano, brejk Efesa u Pireju predstavljao bi baš veliko iznenađenje u ovoj seriji, pogotovo ako ne bude igrao Tajler Hanikat, a bilo je takvih najava.

Tek nešto manje od tri nedelje prošle su od poslednjeg susreta ovih klubova. Doduše, u Istanbulu, gde je Efes slavio rezultatom 77:69. Tokom poslednjih osam godina gosti iz Turske osetili su slast pobede u Pireju samo jednom. Računajući samo Olimpijakosove pobede nad Efesom u Grčkoj, tek jednom u poslednjih osam godina samo jednom dogodilo se da je domaćin slavio sa jednocifrenom razlikom. Prethodni meč u Pireju završen je rezultatom 90:66. Olimpijakos je pregrmeo težak period s brojnim povredama, ali će mečeve propustiti pouzdani šuter Met Lodžeski. Što nije dobra stvar, gledajući da u goste stiže atletski i fizički verovatno najjači sastav Evrope.

Ono što bi moglo da bude presudno u ovoj seriji jeste način na koji će Olimpijakos iskontrolisati Efesov turbo ritam u napadu. Ako budu igrali prepoznatljivu, čvrstu timsku odbranu, teško da i sila poput Efesa može da uradi nešto više u Grčkoj. Za sve ostalo tu su Jorgos Printezis i Vasilis Spanulis.

Efesu veliki problem predstavlja i činjenica da su u ovoj godini najveće evropske pobede u gostima ostvarili protiv Crvene zvezde, Uniksa i Žalgirisa. Dakle, nijednu protiv direktnih rivala, odnosno iz kruga osam najboljih timova.

Prvi meč ove četvrtfinalne serije igra se u sredu od 20 sati u Pireju, a drugi je dva dana kasnije na istom mestu u isto vreme.

(FOTO: Star Sport)