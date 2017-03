Tadić stao u Grujićevu odbranu: Ljudi, pa igrao je samo jednu sezonu pre nego što je otišao u Liverpul! Strpite se

"Treba mu vremena da se navikne na novu sredinu, znam da će mu Liverpul pomoći", kaže srpski as

Od najskuplje plaćenog igrača u novijoj istoriji Crvene zvezde, do momka koga česte povrede sprečavaju da se ozbiljnije nametne Jirgenu Klopu u Liverpulu.

Marko Grujić prolazi kroz teške dane na Enfildu, trenutno igrama u mladom timu pokušava da se izbori za određeni status među najvećim zvezdama. I dok ostrvski mediji spekulišu o tome kakva budućnost čeka nekadašnjeg bisera srpskog šampiona, Dušan Tadić stao je u Grujićevu odbranu i poručio da će doći vreme da njegov mladi kolega zablista.

"Znam ga jako dobro, on je dobar dečak, s pravim mentalitetom. Navići će se on na ove rigorozne zahteve engleskog fudbala. Potrebno mu je vreme da se adaptira na sve što ga je snašlo u poslednje vreme", rekao je Tadić i podsetio na jednu važnu stvar iz Grujićeve karijere:

"Gledajte, on je odigrao samo jednu sezonu u Crvenoj zvezdi pre nego što je otišao u Liverpul. Strpite se, treba mu vreme".

Iako je Grujić odigrao samo 29 minuta premijerligaškog fudbala, Tadić veruje da mladog reprezentativca Srbije čekaju bolji dani.

"Znam da će mu vreme u Liverpulu mnogo značiti i da će mu oni pomoći. Videćemo šta ga čeka u budućnosti. Mora da radi jako, svakodnevno, jer tako će jedino njegovi kvaliteti isplivati na površinu. Pogledajte samo mnoge iskusnije igrače od njega kako se muče. On je još mlad i ovakva situacija je normalna".

Iz ličnog iskustva srpski as zna koliko je engleski fudbal težak.

"Premijer liga je najteža na svetu. Možete da odete u neku drugu zemlju i lakše ćete da se adaptirate na uslove. Ovde se igra fudbal s mnogo kontakta i drugačiji je od ostalih liga u Evropi".

