Kondicioni trener ima novi roler... To je naše tajno oružje

S osmehom na licu Luka Mitrović govorio o tome kako igrači Zvezde izlaze na kraj sa situacijama kada igraju utakmice na dva dana...

Crvena zvezda oborila je Kralja na štit i šalje ga u Madrid s petim porazom u džepu. Možda i najzrelijim izdanjem ove sezone šampion Jadrana i Srbije pobedio je jednog od najvećih kandidata za evropsku titulu, a Luka Mitrović otkrio je šta je to što je ceo tim nateralo da protiv dva velikana (Makabija i Reala pr. a), odigraju i najbolje partije u elitnom takmičenju.

"Dva poraza od Darušafake i Žalgirisa u Pioniru su nas stvarno zabolela, jer nismo navikli da gubimo mečeve na našem terenu, naročito u Pioniru. Mislim da je to nešto probudilo inat u nama da odigramo ovako protiv Makabija i Reala. Da nam je neko pre mečeva sa Makabijem i Realom ove dve utakmice dobiti sa više od deset poena razlike i od početka do kraja kontrolisati tokove utakmica, verovatno niko ne bi verovao. Ovo su naša dva najbolja izdanja ove sezone", iskren je bio Zvezdin kapiten.

Na novinarsku konstataciju da porazi ne utiču negativno na ekipu (poslednji od Olimpijakosa pr. a) usledila je konstatacija koja je otkrila koliko je moćna hemija u timu.

"Bilo bi pogubno da posle takvih poraza padaju glave i da se naruši neka hemija u ekipi. To je ono što krasi ovaj tim i stručni štab, posebno trenera Dejana Radonjića koji nas posle svake i pobede i poraza drži na normali. Posle poraza se skupljamo još više i još je bolja atmosfera".

OVO JE PIONIR! Zvezdini Spartanci bacili Kralja pod noge

Trebalo je vremena da se Luka Mitrović vrati u formu posle nezgodne povrede, ali izgleda da je psihička barijera probijena i da više nema prepreka na putu dovođenja tela u red.

"Gagi (Dragan Gačević, kondicioni trener pr. a), nabavio je novi roler, mislim da je to naše tajno oružje", otkrio je uz osmeh Mitrović.

A onda nastavio u ozbiljnom tonu.

"Sad se osećam mnogo bolje, fali mi malo treninga. Kada igrate mečeve na dva dana, a onda napravite pauzu od tri nedelje, to telo teško podnosi. Pripremam se kroz utakmice, više nego kroz treninge, jer treninge praktično i nemamo. Želim što pre da se vratim u formu".

Za Crvenu zvezdu nema mira, jer već u nedelju od 19 časova sledi gostovanje Cedeviti u Zagrebu.

"Cedevita je naš veliki protivnik već duži niz godina. Vodimo odlučujuće bitke već godinama, protiv Budućnosti smo se odvojili na tabeli, ali ovakvim mečevima svima želite da stavite do znanja koliko ste jaki".

Piše: Nenad Jovanović

(FOTO: Star Sport)