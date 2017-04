Tako se slavi ulazak u Premijer ligu: Kakva žurka, idemo na voz, tamo je ludnica! (VIDEO)

U velikom stilu, tri kola pre kraj, Brajton je ozvaničio plasman u Premijer ligu, a taj istorijski uspeh bio je okidač za veliko slavlje kako na stadionu, tako i na ulicama grada.

U oba slučaja, naravno, u glavnoj ulozi bili su navijači popuilarnih Galebova. Oni su odmah po okončanju susreta sa Viganom (2:1) pohrlili na teren u zagrljaj svojim miljenicima, a festival radosti nastavili su i u večernjim satima u lokalnim pabovima.

Najveće iznenađenje za navijače usledilo je kad su se na železničkoj stanici u obližnjem Falmeru (u kome se nalazi stadion) pojavila četvorica igrača Brajtona (Oliver Norvud, Sem Baldok, Džejmi Marfi i Jiri Skalak). Oni su odlučili da ne putuju sa ostatkom tima na zakazanu žurku u Brajtonu (sedam kilometara od Falmera), već su rešili da se vozom vrate kućama.

Malo je reći da je nastala ludnica.

Uostalom, uverite se...

Stockdale and Sidwell making a southern rail experience enjoyable for once! @NorthStandChat #BHAFC pic.twitter.com/PsESDgv66R