Taktička klinika Vladana Milojevića: Bakula, Uroše, slušaj 'vamo!

Tandem zadnjih veznih morao na dodatnu nastavu

(Od specijalnog izveštača MOZZAR Sporta iz Antalije)

Dodatni rad je sastavni deo života fudbalera Crvene zvezde. Istina, pojačanom drilu uglavnom su izložene mlađe snage o kojima brigu najčešće vodi računa Milan Kosanović.

Sutrašnji mečevi protiv Amkara (9.30) i Pelistera (15.00), oslobodili su veći deo igračkog kadra srpskog vicešampiona na današnjem treningu. Uglavnom se radilo na motorici i oporavku... Trener Vladan Milojević zadržao je ekipu sat vremena na terenima hotela Riksos... Istina, pojedinci su imali dodatnu "šihtu".

Kada je većina igrača već krenula put svlačionice, Milojević je pod ruku uzeo Branka Jovičića i Uroša Račića. I poveo ih na taktičku nastavu. Pokušavao je više pričom da im kaže šta očekuje od njih.

"Zapamtite, u fudbalu je najvažnije da zauzmeš poziciju. Ko to uspe, on je bog. Kada to uradiš možeš odmah da igraš napred ka krilu. To mora da vam bude prva misao. Druga da date loptu prvom do sebe, a tek onda da razmišljate o povratnoj lopti... Ne da je izbegavate, ako tako mora, onda je vratite", pričao je Milojević.

Šef Zvezdine struke je više pričao nego što je demonstrirao.

"Račiću, kada daš loptu, odmah dolaziš ovde".

Fudbaleri Crvene zvezde će danas u Antaliji imati još jedan trening.

Piše: Darjan Nedeljković

(FOTO: crvenazvezdafk.com)