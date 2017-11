Tata Patriče, jesi li video ovo? Klajvertov mali je opasna igračina (VIDEO)

Het-trik prelepih golova

Veličina slova A A A

Više nije samo sin Patrika Klajverta. Džastin Patrik je naterao fudbalsku javnost da dobro upamti kako se zove. Jer nije on samo čuveno prezime. On je mnogo više od toga. On je 172 centrimetra nepatvorenog talenta! Isijavao je na trenutke u poslednjih 12 meseci, ali danas je zaslepeo Amsterdam. Het-trik 18-godišnjeg sina pogurao je Ajaks do ubedljivih 5:1 protiv Rode, koja je uspela samo da prvim golom na utakmici razbesni rivala.

Nije to pametno kad je preko puta Ajaksov čopor krvožedne dece. Podaci da se zamisliš: pored 18-godišnjeg Klajverta mrežu Rode pogađali su i 20-godišnjaci Kasper Dolberg i Doni van de Bek. Tri asistencije upisao je njihov vršnjak Frenki de Jong. Jednu i četvrti 20-godišnjak, Brazilac, David Neres. Hakim Zijeh, kome se piše prva asistencija, sa svojih 24 leta izgledao je kao veteran na terenu.

A u prvoj postavi još golman Onana (21), pa štoper De Ligt (18), bekovi Veber (19) i Zefujk (19)...

Sve njih ćemo sigurno upamtiti u godinama pred nama, ali večeras je svetla reflektora samo za sebe uzeo Klajvert. Leteo je po terenu, prodavao čuvarima biciklice, bacao ih levo i desno, loptu slao u ćoškove protivničkog gola kao da je prethodno u njih stavio nekakve magnete.

Kluivert vs Roda pic.twitter.com/gkJJz8EVuL — AjaxDaily Video (@ajaxdailydottv) November 26, 2017

Rodini igrači nisu znali šta ih je snašlo. Prvi u 45. minutu, pa 60. i za kraj 85. Prvi het-trik u karijeri. U tim godinama ga ni tata Patrik nije imao u CV-u. Što će reći, imaće Džastin šta da nam ponudi i u godinama pred nama. I dribling i tatin osećaj za gol.

Eredivizija, 13. kolo:

Petak:

AZ - Tvente 2:0 (0:0)

/Jahanbakš 65pen, Van Overem 70/

Subota:

Venlo - Viljem Drugi 3:3 (1:0)

/Van Kruj 7, Van Brugen 49, Lemans 72 - Ogbeče 62, 74, 90+2/

Herakles - NAC Breda 2:1 (2:1)

/Najmejer 15, Gladon 23 - Angelino 14/

Groningen - Fajenord 0:2 (0:0)

/Vilena 49, Jorgensen 59/

Herenven - Cvole 1:2 (1:1)

/Vlap 13 - Frer 43, Sajmak 49/

Nedelja:

Ajaks - Roda 5:1 (1:1)

/Klajvert 45, 60, 85, Dolberg 59, Van de Bek 75 - Kum 32/

14.30 (7,75) Ekscelzior (5,00) PSV (1,38)

14.30 (3,50) Spatra R. (3,45) Utreht (2,10)

16.45 (1,70) Vitese (3,70) ADO Den Hag (5,10)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

(FOTO: Action Images)