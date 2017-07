Tata Rivaldo je ponosno rekao: Bravo sine! Rivaldinjo rasparao nebo nad Bukureštom! (VIDEO)

Dinamo odoleo pred Atletik Bilbaom

Jedan u milion dečaka izraste u fudbalera svetske klase. Jedan u milijardu sinova čuvenih očeva dočeka da ga obasjaju svetla reflektora. Rivaldinjo verovatno nikada neće biti igrač kakav mu je bio otac, ali je barem večeras imao svoj trenutak slave. Projektil 22-godišnjeg Rivaldinja narednih dana biće glavna tema u Bukureštu. Jer projektil 22-godišnjeg Rivaldovog sina ne viđa se svaki dan, a ovaj večeras je Dinamo spasio poraza od Atletika iz Bilbaa - 1:1.

Pre toga je Emerik Laport favorizovanim Baskima doneo inicijalnu prednost, ali ona nije potrajala, iako je jasno da je španski fudbal svetlosnim godinama ispred rumunskog. Međutim, svakome se ponekad jednostavno namesti. A Rivaldinjo je makar imao od koga da gleda kako se to radi.

Bez obzira na to što dosadašnji tok njegove karijere ne nagoveštava ništa drugo do još jednog u nizu "propalih sinova", večeras je Rivaldinjo mogao da oseti kakav je bio život njegovog starog. I kao da je to i želeo da mu kaže kad je slaveći gol gledao ka svečanoj loži. A tamo legendarni Rivaldo sa pesnicima podignutim u vazduh!

"Bravo sine!", mora da je rekao.

Golova nije bilo u drugom meču koji se u istom terminu igrao u Rumuniji, pošto je sudar Astre i Oleksandrije završen rezultatom 0:0. Isti slučaj i u duelu Boteva i Maritima u komšijskoj Bugarskoj, dok su u Izraelu pogoci Domenika Krišita i Aleksandra Kokorina doneli Zenitu pobedu od 2:0 na gostovanju kod Bnei Jahude, pa verujemo da na revanšu na stadionu "Petrovski" neće biti nikakve dileme oko toga ko će dalje.

LIGA EVROPE, treće kolo kvalifikacija:

Mlada Boleslav (Češka) - Skenderbeg (Albanija) 2:1 (1:0)

/Hramosta 42, Janoš 87 - Latifi 86/

Olimpik Donjeck (Ukrajina) - PAOK (Grčka) 1:1 (0:0)

/Bilenki 49 - Enrike 59/

Trakai (Litvanija) - Škendija (Makedonija) 2:1 (1:1)

/Maksimov 1, 52 - Žunior 39/

Makabi Tel Aviv (Izrael) - Panionios (Grčka) 1:0 (0:0)

/Kjartanson 48/

AEK Larnaka (Kipar) - Dinamo Minsk (Belorusija) 2:0 (1:0)

/Čamoro 42, Hevel 70/

AIK (Švedska) - Braga (Portugalija) 1:1 (1:1)

/Sundgren 18 - Raul 10/

Krasnodar (Rusija) - Lingbi (Danska) 1:1 (0:0)

/Leson 67 - Kjer 64/

Estersund (Švedska) - Fola Eš (Luksemburg) 1:0 (0:0)

/Baširu 50/

PSV (Holandija) - Osijek (Hrvatska) 0:1 (0:0)

/Barišić 57pen/

Šturm (Austrija) - Fenerbahče (Turska) 1:2 (1:2)

/Hirlender 10 - Marešić 22ag, Nojšteter 35/

Suduva (Litvanija) - Sion (Švajcarska) 2:0 (2:0)

/Rikardo 3ag, Janusauskas 9/

Utreht (Holandija) - Leh (Poljska) 0:0

Astra (Rumunija) - Oleksandrija (Ukrajina) 0:0

Botev (Bugarska) - Maritimo (Portugalija) 0:0

Dinamo Bukurešt (Rumunija) - Bilbao (Španija) 1:1 (0:1)

/Rivaldinjo 54 - Laport 21/

Bnei Jehuda (Izrael) - Zenit (Rusija) 0:2 (0:0)

/Krišito 59, Kokorin 90/

20.00 Arka (Poljska) - Mitjiland (Danska)

20.00 Brondbi (Danska) - Hajduk Split (Hrvatska)

20.00 Krajova (Rumunija) - Milan (Italija)

20.30 Bordo (Francuska) - Videoton (Mađarska)

20.30 Crvena zvezda (Srbija) - Sparta (Češka)

20.30 Gent (Belgija) - Altah (Austrija)

20.30 Panatinaikos (Grčka) - Gabala (Azerbejdžan)

20.45 Aberdin (Škotska) - Apolon (Grčka)

20.45 Dinamo Zagreb (Hrvatska) - Od (Norveška)

20.45 Marselj (Francuska) - Ostende (Belgija)

21.05 Austrija Beč (Austrija) - AEL Limasol (Kipar)

21.05 Everton (Engleska) - Ružomberok (Slovačka)

21.05 Frajburg (Nemačka) - Domžale (Slovenija)

