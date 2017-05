Tavamba direktno sa parketa Pionira: Znam Veličkovića iz teretane, volim da gledam košarku

Kamerunac je na kraju otišao iz dvorane bogatiji za dres kapitena crno-belih i čoveka koji je rešio večiti derbi protiv Crvene zvezde košem u poslednjoj sekundi

Leandro Tavamba nije najbolji fudbaler Partizana. Ali, ima veliko srce. Obojeno u crno-belo. I to navijači Partizana i te kako znaju da cene. To su pokazali na delu tako što su mu posvetili pesmu. A to nije čast koju je svaki stranac imao. Ni blizu.

“Tavamba, Tavamba, Tavamba, ti ne znaš da volim te ja…”. Ori se taj stih stadionom Partizana, ori se stadionima širom Srbije. A zaorilo se, bogme, i Pionirom.

Usred večitog derbija, pažnju navijača je privukao tamnoputi napadač, a ceo Pionir je odvojio pogled sa parketa gde je trajala igra - i grla i dlanove poklonio njemu na par minuta. Poznata pesma ispunila je zidine hrama košarke.

Došao je Kamerunac da donese pozitivnu energiju fudbalske sekcije iz Niša (gde je takođe bio jedan od veselijih, takav je po prirodi). I to mu je uspelo. Kada je Novica Veličković dao koš za pobedu u poslednjoj sekundi, utrčao je na parket i slavio sa košarkašim sa konstantnim osmehom na licu.

Upravo tako nam je odgovorio na pitanja dok su košarkaši bili u transu na samo nekoliko metara dalje.

“Sve ovo što se događa (pokazuje na slavlje) mi se mnogo, mnogo sviđa! Atmosfera je jednostavno neverovatna. Nigde nisam video navijače kao što su Partizanovi. Veoma sam srećan što vidim ovako nešto“, rekao je Tavamba za MOZZART Sport, i to galameći kako bismo ga čuli, dok slavlje košarkaša nije prestajalo u pozadini.

Jeste Kamerunac korpulentan, ali smo morali da se zapitamo kakva je veza između njega i košarke?

„Ovo jeste košarka, ali ja je volim, za mene je ovo što sam sada doživeo veoma lep momenat. Naravno da gledam košarku, zato sam i došao danas ovde. Veoma sam srećan što je Partizan dobio ovu utakmicu, što je dobio derbi“.

Da li mu se sviđa pesma koju je dobio od navijača?

„Jako je lepa! Stvarno mnogo uživam kada mi ovakvi navijači pevaju“.

Prebacili smo se na momenat na temu fudbala. Partizan je blizu titule posle pobede u Nišu. Biće mu potreban bod protiv Lučana u poslednjem kolu.

„Od momenta kada sam došao u Partizan želim tu titulu jako mnogo. Tako smo blizu osvajanja Superlige i to je za mene nešto sasvim posebno“, euforično je odgovorio Kamerunac.

Na kraju, poručio je da poznaje neke od košarkaša Partizana.

„Da, naravno. Znam Veličkovića, srećemo se ponekad u teretani. Drago mi je mnogo zbog košarkaša. Kada sam došao u Partizan rekli su mi da je to jedna velika porodica. Sada to mogu i da osetim“, rekao je emotivno Tavamba.

I to nisu bile samo reči. Vrlo brzo ih je pretvorio u dela.

Kada su se tribine već bile ispraznile, navijači oba tima krenuli ka kućama, on je marljivo otišao do svlačionice crno-belih. Tu ga je na hodniku ugledao trener Partizana Aleksandar Džikić, otvorio vrata svlačionice i kroz osmeh rekao „Pogledajte ko nam je došao“.

Usledilo je kratko druženje sa igračima, Tavamba je porazgovarao i sa pojedinim ljudima iz uprave kluba, a na kraju je dobio dres Veličkovića na poklon što ga je i te kako oduševilo.

Napustio je Pionir sa dečačkim „kezom“ od uha do uha i sa prebačenim dresom preko ramena.

Novica nije mogao da mu preda poklon lično jer je bio na spratu, morao je da da uzorke za doping test, što je baš potrajalo. Inače ista sudbina je zadesila i Vila Hečera, Milka Bjelicu i Ognjena Kuzmića koji su „dobili“ na lutriji. Svakako ne omiljena rutina igrača.

VELIČKOVIĆ: TAVAMBA MI VIŠE LIČI NA KOŠARKAŠA

Poznato je da se košarkaši i fudbaleri Partizana međusobno podržavaju. Tako su košarkaši bili ispred video-bima na Stadionu Partizana dok su fudbaleri igrali protiv Voždovca.

"Mi stvarno pratimo fudbalere i to što oni rade. Bili smo nas četvorica, petorica sad kada je bilo ovo ispred stadiona. Jednostavno osećaš da treba da daš podršku. Nadam se da će uraditi posao do kraja kako treba. Bilo je i danas ovde par fudbalera. Partizan budi emocije. Nisam bio tu kada je Tavamba bio u svlačionici, ali dao sam mu dres a-ha-ha. Jako prijatan momak. Više liči na košarkaša, iskreno a-ha-ha. Nasmejan momak, bilo mi drago kada sam ga video da je došao", rekao je Veličković.

