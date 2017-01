Tek drugi Srbin na klupi kluba iz “Liga petice“ - Srbinu zadatak da preživi u Primeri!

Iako do sada nije samostalno vodio ama baš nijedan klub...

Stariji ga se sećaju dok je od 1989. do 1994. igrao štopera Partizana, kasnije je u dva navrata proveo po sezonu u Osasuni, ali mu se očigledno baš dopalo u Pamploni, pa je i po završetku karijere ostao na El Sadaru da bi danas preuzeo i dirigentsku palicu Rohijosa. Petar Vasiljević novi je trener Osasune!

I tek drugi Srbin koji trenutno vodi jedan od klubova iz pet najjačih liga Evrope. Tu je još samo Siniša Mihajlović na klupi Torina.

Posebno zanimljivo je to što 46-godišnji Vasiljević do sada nije imao priliku da samostalno vodi neki profesionalni klub. Što ne znači da nije upućen u aktuelnosti na El Sadaru. Od 2008. do 2010. godine je radio kao trener u omladinskoj školi Osasune, dok je u poslednje vreme kao sportski direktor birao pojačanja. Ili bi bar trebalo da je tako.

Sigurno bi trebalo da je više nego upoznat sa kvalitetima igrača koji su ostali u ekipi posle smene čuvenog Hoakina Kaparosa. On je potrajao samo dva meseca, pošto je ekipa tokom njegovog mandata izgubila svih pet ligaških utakmica i pritom postigla samo jedan gol. A nije baš blistala ni pre njega, pa će Vasiljević imati veoma težak zadatak da je sačuva u eliti, ako se u Osasuni uopšte zanosi sa tim.

Jer posle uvodnih 17 kola Osasuna ima samo sedam bodova, jednu pobedu, 13 datih golova. Prvi tim iznad crte, a to je slavna Valensija, beži joj pet bodova. Sledeći, Leganjes i Deportivo, već su devet koraka ispred.

Puno sreće Petru. Biće mu potrebna.

